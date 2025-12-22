張文「拼裝」裝備 推估價格低廉約６萬元 金流待詳查

張文犯下北車攻擊案，裝備價格曝光！警方估算，他全身行頭大多是網購的「廉價拼裝貨」，約六萬元，而24顆仿軍用煙霧彈，他也是一口氣網路上購買，花了4萬8千元。但疑點來了，張文因為酒駕遭空軍汰除、賠償十多萬，加上失業一年，除了母親資助房租外，真的有這麼多閒錢、買這些物品？警方正深入追查金流，不排除有其他隱情。

警方估算張文全身「拼裝」行頭，總價值約6萬元。（圖／TVBS）

針對張文在無差別攻擊中投擲的煙霧彈，警方調查發現，其價格一顆約2000元，他是一口氣在網路上購買一箱24入，總花費4萬8000元。

國防院中共所助理研究員許智翔說：「他其實只是外型做得像是軍隊的M18煙霧手榴彈，但實際上來說他的功能差異很大，它是一個發煙器，所以嚴格來說他的成分也不明，相對真正的軍用品來說，它的功能並不佳，那成本其實也低廉。」

除了煙霧彈，監視器畫面也拍下張文試圖從黑色滾輪箱拿出汽油彈。警方盤點其個人裝備，防毒面罩配濾毒罐約1400元，戰術背心和手套看材質個別約500元；自製汽油彈所需的玻璃瓶、甲醇（工業酒精）、瓦斯罐和噴槍，加總僅數百元。至於刀具部分，推估他使用的美軍越戰開山刀及其他13把大小不一的刀械，單價約在數百元到上千元不等。警方估算，張文全身行頭耗費約6萬元。

國防院中共所助理研究員許智翔說：「即便是身上那件戰術背心，其實看起來很可能也是仿製的品牌，所以那樣子的話，它的成本其實是很低的。開山刀等等的，它嚴格上來說都不是難以取得，而且成本也不高。我們需要煮東西我們會買菜刀，但是菜刀可以拿來切菜，當然也可以拿來攻擊別人，所以換句話說，問題是在於他誤用這些東西。」

失業一年卻有錢買大量裝備，警方深入追查張文金流。（圖／TVBS）

然而，令人匪夷所思的是資金來源。張文過去因酒駕遭軍方汰除，罰鍰1.5萬元加上提前退伍違約金約9萬元，至少賠了10.5萬元起跳。他在中正一分局對面的公園路巷內承租套房，月租金約1萬1千元至1萬2千元，雖然母親每季補貼3萬元，但幾乎僅能打平房租。

進一步分析，張文先前從事月薪3萬9000元的保全工作，雖工作11個月累積薪資約43萬元，但隨後失業長達一年，扣除基本生活開銷後，手頭是否真有餘裕購買這些大量裝備？還是另有資金管道？警政署長張榮興說：「張文的這個金流目前能在調閱查處當中。」

