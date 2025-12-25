張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪1特質示警了

社會中心／李汶臻報導

12月19日晚間北捷台北車站、中山商圈一帶，發生震撼全台的隨機砍人案。27歲凶嫌張文疑似事先縝密規劃犯案行徑，先後犯下多起縱火案、分散警力，到了傍晚再到北車、中山當街無差別亂砍，釀3死後墜樓身亡。張文的實際犯案動機，至今依然成謎；對此，就有命理師以面相學的角度分析，指出面部有「這一特質」的人，心機較複雜，相處久了易惹怨、招來不必要的麻煩。

起底12月19日晚間在北市鬧區犯下無差別砍人案的嫌犯張文背景。他27歲桃園人，家境不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，還有一個哥哥住在高雄，但家庭關係疏離，兩年多沒聯絡。張文曾是空軍志願役，之後傳出故意酒駕被汰除。

廣告 廣告

張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪「正臉1特質」示警：心機較複雜

張文12月19日在北車、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，釀3死多傷。（圖／民視新聞）





張文犯案前的一年多，曾擔任社區大樓保全，月薪約3萬9000元，若連同加班與津貼可達4萬元以上。但他擔任晚班保全期間，多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還以「你給我試試看」、「走著瞧」等語恐嚇同事，因此遭提告鬧上法院。隨著過往黑料被抖出，外界普遍認為張文的魔性似乎早就有所顯露。

張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪「正臉1特質」示警：心機較複雜

張文犯下1219砍人案前，曾到家附近超商取貨，包裹內疑有犯案相關用品。（圖／翻攝畫面）





而命理師江柏樂就以分析張文的面相，給出自己的見解。他在臉書轉貼張文正面照，並指出嘴型歪斜的人，說話往往不夠直接、心機也比較複雜。江柏樂提醒這類人「容易口是心非、搬弄是非」，且相處久了反而容易惹怨，為自己招來不必要的麻煩。

江柏樂最後也強調，面相不是用來批評他人，而是提醒自己多觀察、少吃虧。12月25日適逢聖誕節外出人潮眾多，他也提醒大家無論在百貨、夜市或活動現場，都要保持警覺，留意讓人感到不安的人事物。





張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪「正臉1特質」示警：心機較複雜

張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師分析「面相特質」示警了。（圖／翻攝自臉書@江柏樂）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文「揮刀隨便砍」奪3命！命理師揪「正臉1特質」示警：心機較複雜

更多民視新聞報導

張文隨機砍釀3死墜樓！父母「1舉動」律師看不懂

台人「寫字、吃菜、拜神」全中國的？鄭麗文被嗆爆

張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀

