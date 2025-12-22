張文「改良鄭捷案」手法專業？于北辰：低技術高預謀！

論壇中心／郭芳瑜報導

27歲張文19日於台北車站與中山商圈展開大規模隨機殺人，台北市警方破解對方雲端硬碟的內容，發現張文從半年前就開始策畫這起隨機殺人計劃。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，從張文的手榴彈投擲方式，和汽油彈引燃的方式，可以看出他的手法一點都不專業。

根據張文的雲端計劃，警方認為，張文心思鎮密，完全不輸給之前北捷隨機殺人案的鄭捷，而張文刀刀瞄準人體要害，不像一般的胡亂揮砍，可以說是改良了鄭捷的犯案模式與手段。于北辰表示，即使是在軍中服役很久的軍人，要他們上街頭拿著煙霧彈這樣丟，也是需要極大的心理準備，「因為有法治概念，知道這樣是不對的」，但張文做這些事情就好像理所當然一樣，「他殺害了余先生，還可以若無其事回去換裝」，就好像進入了實境遊戲，不覺得自己這樣是錯的，「陷入迷惘、瘋狂的狀態」。

而對於外界所指稱的張文手法專業，于北辰則認為，張文的使用方式全都錯了，張文是用彈珠汽水的玻璃瓶自製汽油彈，但這種玻璃瓶的玻璃壁非常厚，「要砸破沒那麼容易」，至於他的煙霧彈能看出來是生存遊戲用的，「軍事用的冒煙程度多好幾倍」，所以張文一點都不專業，但也幸好他只是「低技術、高預謀」而已。

