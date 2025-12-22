張文「最後一餐」畫面曝！犯案前超商「千元買豆漿」獨坐10分鐘

社會中心／綜合報導

造成台北車站重大死傷的嫌犯張文，在正式展開隨機攻擊前，其實曾短暫回到看似平靜的日常。警方調閱監視器發現，案發前 約 1 小時 32 分鐘，張文獨自走進中山區一間便利商店，買了一瓶豆漿，隨後坐在店內座位區沉思約 10 分鐘，之後離開。這段被警方認定為「最後一餐」的畫面，成了他踏入血腥行動前，最後一次出現在公共空間的平靜身影

警方持續釐清台北車站重大傷亡案件嫌犯張文的行動軌跡，調閱監視器後發現，在正式展開隨機攻擊前，張文仍曾短暫回到日常生活場景。12月19日下午3時27分左右，也就是案發前約1小時32分鐘，張文獨自走進台北市中山區一間便利商店，這段畫面被警方認定為他犯案前的「最後一餐」。

張文掏出千元購買豆漿。（圖／翻攝畫面）





監視器畫面顯示，張文當時身穿棕色外套、頭戴深色鴨舌帽，背著斜背包，刻意壓低帽緣遮掩外貌。他進入店內後未多做停留，直接走向冷藏櫃，挑選一瓶豆漿，隨後前往櫃檯結帳，並從皮夾中拿出一張千元大鈔付款，完成交易後，手中僅拿著這瓶豆漿，未再購買其他食物。

張文作案前曾到超商休息。（圖／翻攝畫面）



結帳後，張文走到店內座位區坐下，將豆漿放在桌上，卻未立刻飲用，而是長時間坐在位置上低頭沉思。畫面拍下，他雙手撐著頭，神情安靜，期間偶爾查看時間，在座位區停留約10分鐘。事後看到這樣的畫面，張文這段停留在便利超商的時間，似乎正在腦中重新演練，不酒後的可怕行動。

張文步入台北車站。（圖／翻攝畫面）





約下午3時37分左右，張文起身離開便利商店。根據警方掌握的時間序，離開超商後約21分鐘，他便在林森北路一帶展開第一起縱火行動；而在下午4時59分拖著裝有煙霧彈與汽油瓶的行李箱進入北捷M8出口後，正式展開隨機攻擊，最終釀成重大死傷。

張文把外衣脫去後便準備施放煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

