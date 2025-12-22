張文「模仿效應發酵」內政部收20封恐嚇訊息

台灣近日發生張文隨機攻擊案後，模仿效應持續發酵，內政部已收到20封恐嚇訊息。其中，新北三峽一名王姓男子因6度威脅火攻雙北官署，被警方上門逮捕並裁定羈押。同時，一名自稱張文同夥的台中男子揚言攻擊板南線，也已被逮捕。針對社會安全問題，衛福部承諾將在三個月內強化通報機制，特別納入獨居老人及高風險族群，以彌補社會安全網的漏洞，防止類似事件再次發生。

（圖／TVBS）

張文隨機攻擊案件後，模仿效應已在全台各地蔓延。內政部統計，目前已收到20封隨機攻擊恐嚇訊息。在新北三峽，一名王姓男子因6度寫信到總統信箱，威脅要火攻雙北市府、新北地院等官署，引起警方高度關注。當警察上門調查時，該男子裸著上身開門，似乎不知自己已成為警方鎖定目標。警方在其住處扣得酒精和計時器等火攻必備材料。據了解，這名男子對政府懷有強烈敵意，加上親人遭詐騙近800萬元，對時事極為不滿，最終被警方逮捕並裁定羈押。

另一起案件中，一名台中男子自稱是張文的同夥，揚言要在捷運板南線發起攻擊。此人也被警方迅速逮捕，並被裁定羈押禁見。內政部長劉世芳強調，不論是台北、新北、台中或高雄，所有相關案件都會陸續移送地檢署偵辦，執法行動不會停止。

然而，專家指出，單純逮捕這些人只能起到及時遏止作用，更重要的是如何防止高風險族群無預警犯案，以及犯案後的輔導工作。衛福部次長呂建德在立法院回應立委麥玉珍質詢時表示，張文案件並不屬於過去社會安全網的通報機制範圍。他進一步說明，衛福部正在擴充社安網的通報對象，將納入兩類群體：獨居老人和高風險社會孤立人士，部裡將加強這方面的研議。

社會各界認為，如果不能彌補社會安全網的漏洞，即使再多的法辦與羈押也難以防止下一個社會炸彈引爆，政府的應對措施恐怕只會是頭痛醫頭、腳痛醫腳。唯有建立完善的預防機制，才能從根本上解決問題，保障社會安全。

