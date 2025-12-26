張文「模仿犯」暴增？警方追查網路恐嚇 6天偵辦94件羈押4人

台北車站、台北捷運中山站外無差別襲擊事件震撼各界，行政院今（26）日院會由內政部提報1219台北市隨機襲擊事件說明，及跨年、元旦活動加強安全維護工作。內政部下午轉述，內政部長劉世芳指示警政署除了持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為，網路恐嚇事件截至昨日午間已偵辦94件，查緝13件、12人，其中羈押4人，警方正在追查幕後不法分子。

有關今日行政院會提報工作，內政部今日下午發布新聞稿轉述，劉世芳指出，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故的發生及維護交通秩序。

台北市政府26日於捷運市政府站進行捷運危安事件實兵演練，圖為歹徒於捷運月台層丟擲汽油彈之應變處置。（劉偉宏攝）

警政署說明，因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，警政署已規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會、元旦升旗及大眾公共運輸等人潮易聚集場所，動員警力8709人、民力2872人。同時，警政署也加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安作為，全面強化應變韌性。

警政署宣示，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，警方將保護國人安全，確保活動順遂。而針對1219台北市隨機襲擊事件相關的網路恐嚇事件，統計自12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件、12人，其中羈押4人；相關涉嫌的境外IP資訊，警方持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

防範網路恐嚇、跟進國安法修正？ 內政部提修社維法

另一方面，內政部下午也發布新聞稿說明，為因應當前於公共場所或網際網路倡議、宣傳散布或播送不當言論，而影響公共秩序者，內政部就現行《社會秩序維護法》規範密度不足部分，擬具部分條文修正草案提報行政院審查，經行政院密集召開多次審查會議，聽取各機關意見及凝聚跨部會共識，並於今日院會討論通過，將函請立法院審議。

內政部說明，此次修法重點包括擴大沒入範圍、對公共場所不當言論進行行政處罰，以及網際網路不當言論管制機制及處罰。若在公共場所倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義，或是境外敵對勢力激化社會對立、消滅我國主權的主張，足以影響公共秩序者，將予以行政處罰；而以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送前述內容，足以影響公共秩序者，得令相關網路服務提供者或網際網路接取服務提供者，採取特定處置或措施，及不遵行該等處置或措施的處罰。

台北市政府26日於捷運市政府站進行捷運危安事件實兵演練，圖為歹徒無差別攻擊之應變處置。（劉偉宏攝）

內政部表示，此次《社會秩序維護法》修正草案兼顧社維法立法意旨、人權保障及國家執法需求，明確規範相關處罰的要件及執行特定措施，以補強現行法令之不足。內政部也說，將持續配合後續法制審議作業，儘速完成修法，期盼能達成維護公共安寧及社會和諧的目的。

值得一提的是，行政院上周院會也曾通過《國家安全法》修正草案，當中一大重點為增訂「鼓吹戰爭言論」的行政裁罰，包括在公共場合、網際網路，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反規定者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

