張文「死亡劇本」曝光：旅館藏彈、誠品場勘 跳「紙箱」失算墜樓亡

社會中心／程正邦報導

張文犯案前縱火燒屋！監視器拍到從北車回旅館變裝，再去中山站砍人。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

台北捷運於19日傍晚爆發的無差別恐怖攻擊，隨著警方深入調查，一幅令人不寒而慄的「死亡劇本」逐漸浮出水面。這並非一起突發性的崩潰殺人，而是一場經過精確計算、軍事化部署的孤狼式襲擊。最新調查顯示，嫌犯張文在犯案前曾偽裝成遊客前往誠品場勘，甚至連逃生路線都已算好；然而，命運的齒輪卻因為一堆「消失的紙箱」，讓這名冷血獵手在最後一刻摔出了預期之外的人生終局。

張文戴防毒面罩，在台北車站丟煙霧彈、汽油彈，並砍殺一名見義勇為的余姓男乘客。(圖/翻攝畫面)

冷血獵手的場勘：偽裝成攝影迷的死亡預告

據警政署長張榮興的專案報告，27歲的嫌犯張文在案發前展現了極高的心理素質與計畫性。監視器錄下他早在12月18日，也就是犯案前一天，就曾現身中山區誠品南西店。當時他神情自若，甚至主動詢問店員「如何前往頂樓拍攝耶誕燈飾」。

這看似浪漫的詢問，實則是殘酷的場勘。警方研判，張文當時正在確認百貨內的高處視線與逃生動線。更令人心驚的是，他所下榻的「千慧旅館」距離誠品南西店僅50公尺，步行不到一分鐘。這種「近距離伏擊」的安排，顯示他將住宿點選在目標核心，以便隨時更換武裝、發動第二波攻擊，所有步調均按其制定的「殺人計畫」精準執行。

張文砍人後「喬裝路人」 混逃生人群被保護著撤離。（圖／翻攝自Threads）

武器狂熱與孤狼人生：從精英士兵到社會公敵

張文的背景起底後，更揭露了他對武力的病態痴迷。現年27歲的張文曾是自願役士兵，接受過專業軍事訓練，這也解釋了為何他能純熟地製作土製炸彈與汽油彈。然而，2021年的一場酒駕讓他被軍方開除，自此人生急轉直下。

張文的家人向警方坦言，他自幼就對槍械與各式武器有濃厚興趣。自2025年7月因教召未到遭通緝後，他與父母、哥哥已斷絕聯絡長達兩年。警方搜索其租屋處發現，除了滿房的網購汽油桶與推車，完全沒有近期生活感，顯示他早已將生命重心轉向這場毀滅性的計畫。

張榮興署長指出，雖然張文行為孤僻，但房租繳納正常，鄰居僅反映「偶有噪音」，誰也沒想到這名沉默的鄰居竟在房內組裝了25顆汽油彈。

張文在捷運中山站丟煙霧彈隨機砍人，民眾驚逃。（圖／翻攝自Threads）

墜樓驚人反轉：原本想逃卻算錯「紙箱高度」？

就在外界普遍認為張文是因畏罪自殺跳樓時，社交平台Threads上卻傳出令人意外的現場解密。據誠品南西店員工爆料，案發現場的回收場平時堆滿了大量紙箱，高度常達成人頭部。

「我不覺得他是自殺，他是想跳在紙箱堆上逃走！」該員工在社群發文指出，張文可能在場勘時發現了這堆具有緩衝功能的紙箱，計畫在被圍捕時藉此降落逃逸。

然而，人算不如天算。案發當天下午，回收場的紙箱恰巧剛被清運一空。員工推測，張文在5樓一躍而下時，可能仍存著「有紙箱墊底」的僥倖心態，沒想到原本的「救命墊」已變回堅硬的水泥地，最終導致其重摔不治。網友對此紛紛熱議，直言「這是清潔阿姨救了社會」、「若讓他跳進紙箱逃走，後果不堪設想」。

警方趕到場追捕張文，並施救遭砍傷的民眾。（圖／翻攝自Threads）

排除共犯疑慮：數位鑑識成最後關鍵

針對外界擔心的組織性犯罪，北市警局初步排除共犯可能性。監視器顯示，張文在16日至19日期間均是獨自騎乘機車或步行，未與外界進行可疑聯繫。至於他犯案用的防毒面具與長刀來源，目前仍由刑事局進行數位鑑識，重點鎖定其筆電與平板內的網路瀏覽紀錄。

雖然張文已身亡導致法律追訴中斷，但這起震撼全台的「1219恐攻案」已引發對通緝犯管理與大眾運輸維安的深度檢討。這名退役士兵，最終在自己設計的「大逃殺」中，因為一場清運意外，付出了最慘痛的代價。

張文從誠品南西店5樓跳下，疑似想藉後巷的紙箱逃脫，沒想到當天下午紙箱已被資源回收，當場墜樓慘死。（圖／三立新聞網攝）

