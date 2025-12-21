張文「殺紅眼」砍人！死者家屬憶弟：我們永遠愛你

有死者家屬到事發電線桿上，用紙條寫下對弟弟的思念。（圖／東森新聞）





捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在行兇後墜樓身亡。此次事件包括嫌犯在內，共造成4人喪生，引發社會廣泛關注。而不少民眾也自發到誠品南西店前放卡片、獻花，向受害者致上最高的敬意。此外，也有死者家屬到事發電線桿上，用紙條寫下對弟弟的思念，字裡行間都飽含家人對他滿滿的愛意。

卡片上感性寫下「敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的付出」，同時也不捨弟弟遭遇如此苦難，讓他們感到相當難過。不過，他們也向死者喊話「我們會一直陪著你，別怕」，字裡行間都感受到家人滿滿對他的愛，家屬也非常謝謝社會大眾的自發性的獻花、送卡片，讓他們心中又多了一點力量。

卡片上感性寫下「謝謝弟弟38年來的付出」，同時也不捨死者遭遇如此苦難，讓他們感到相當不捨。（圖／東森新聞）

此外，也有香港遊客當時就在事發現場，他們回憶當時情景時表示，看到傷者倒在地上、滿身鮮血，遊客心中不禁一震，驚呼僅僅差了30秒，自己就可能就被砍傷，驚恐之情仍歷歷在目。搭機前，他們特地來到誠品南西店前，低頭虔誠禱告，雙手合十，向受害者致上最高的敬意。

