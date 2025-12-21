張文「殺紅眼」釀死傷！醫師父女即刻救人 蔣萬安親赴醫院致謝

臺大醫院急診部主治醫師顏瑞昇。（圖／東森新聞）





張文於12月19日在捷運台北車站隨機投擲煙霧彈，接著再跑到中山站隨機持刀攻擊路人，最終包括他自己，釀成4死、11傷的悲劇，消息一出，震撼全台。而臺大醫院急診部主治醫師顏瑞昇與同樣身為醫師的女兒顏均蓉當時就在事發現場，他們也即刻挺身而出，救援傷者，台北市長也趕赴醫院，親自感謝這對父女的付出。

針對隨機攻擊事件，臺大醫院顏瑞昇醫師表示，救人是醫師的天職，而面對大量傷患的現場，正是急診醫師最擅長處理的情況，因此當時他們未多考慮潛在危險，即從對街趕往現場協助評估及處置傷者。

顏醫師指出，整個傷害現場能夠得到妥善處理，應歸功於緊急醫療網的及時反應，包括救護技術員的包紮、止血及急救處置，警方的維安協助，以及現場眾多熱心民眾的支援，他們只是基於醫師專業「稍微出一點力」而已。

對於事件造成的傷亡，顏瑞昇與顏均蓉醫師表示，由衷期盼逝者安息，傷者能早日康復出院。他們也希望大家，可以相信這個社會是溫暖的，當需要幫助時，總會有人伸出援手。

