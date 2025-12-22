張文"無差別攻擊"震驚全台 藍葦華:覺得怪馬上遠離

生活中心／綜合報導

上週五在台北車站、以及中山站的隨機攻擊事件震驚全台，儘管嫌犯張文選擇墜樓，但模仿犯已經不斷傳出，藝人們提及也心有餘悸，除了學防身術等，看到覺得怪，得先保護自己，跑就對了。

藝人洪都拉斯：「這兩天發生的事情，尤其是我兒子女兒，出去外面，我說你只要看那個怪怪的，我說你不管，你就覺得怪怪的，就離他遠一點。」洪都拉斯還分享，自己搭捷運，旁邊的人大家都在滑手機，如果金鐘影帝在身旁，沒認出來，沒關係，真有意外，完全來不及反應，上週五震驚全台的無差別攻擊，很多民眾現在走在街頭，都得提心吊膽，因為事件後，不斷傳出有模仿犯。藝人藍葦華：「注意一下旁邊，周圍的環境，有沒有什麼奇怪的人，或是做一些奇怪的舉動，都要稍微提高警覺一下。」

張文"無差別攻擊"震驚全台 藍葦華：覺得一點怪、馬上遠離

藝人提及無差別攻擊，仍心有餘悸。（圖／民視新聞）





藝人陳仙梅：「當下我問我老公說，如果是你你會嗎，因為我老公之前曾經當過警察，他說如果我當時在那，我也會投身而出，可能那時候沒有想到（其他後果）。」有正義感、見義勇為的人，還是很多，藝人們談起這件恐怖攻擊，儘管內心還是怕怕的，還是得打起精神，畢竟日子還是要過，不可能足不出戶。藝人謝瓊媛：「我覺得就是不過度的渲染事件，然後學習保護自己，應該去上個課，那個救人的課，或自救的課。」可以學防身術，但狀況不妙，跑就對了，得先保護好自己。





嫌犯張文的隨機攻擊，引發後續模仿犯出現。（圖／民視新聞）

嫌犯張文的隨機攻擊，引發後續模仿犯出現。（圖／民視新聞）





藝人洪都拉斯：「我們也不能限制其他人，他們對於社會上有一些什麼樣的不滿，或者說他們讓自己能夠在，宣洩的管道上，做一個比較正常的一種事情，所以我還是會覺得把自己照顧好。」宏都拉斯也說，希望政府能幫忙，看看有沒有更好的方式，把行為偏差的人做更妥善安置，還給大家更安全、有保障的生活。





