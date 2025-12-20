張文「畏罪墜樓」？ 百貨員工：恐計畫跳「廢紙箱」逃

張文墜樓地點是回收場。（圖／東森新聞）





預謀犯案地點她可能都是先模擬一遍？畏罪墜樓？據了解，墜樓地點是回收場，平時會堆放比人還高的紙箱，有百貨員工猜測，他可能是計畫性逃跑，卻沒料想到當天這麼巧，紙箱被清走。警方第一時間，找張文父母了解動機，但父母表示，已經2年沒跟兒子聯絡，怎麼會這樣也不曉得。警方也前往張文的桃園老家，扣走以前的手機、電腦，及軍中酒駕的悔過書，進一步追查。

逃到一半，發現大樓旁空地一名男子倒地，眾人小心查看。逃生民眾：「找到了嗎，我覺得我們，躲倉庫會比較好，小心小心。」聽到是揮刀嫌犯，所有人一陣驚慌，還有人不小心踩空跌倒，在警方的指引下，馬上逃到室外。員警：「小心注意安全，注意安全。」

只見嫌犯倒在地上，警方警戒同時確認他的狀況，而民眾則是慌張逃命，惶恐情緒久久難以平復。逃生民眾：「你跟我一起，你跟我一起，好可怕。」

嫌犯張文墜樓，但是不是畏罪還是未知數，因為據了解，這處空地平時會堆放比人還高的紙箱，張文有可能是計畫性逃跑，卻沒料想到當天紙箱被搬走，墜樓後送醫不治，第一時間警方找來，張文父母調查犯案動機。

記者vs.張文父母：「平常跟兒子有聯繫嗎，我們可以稍微講一下嗎。」不過據了解，張文與家人間情感淡薄，與父母2年沒有聯絡，哥哥則在高雄工作也已經5年沒見。

台北刑大偵查第二隊長陳冠良：「很久沒回家了，所以屬於他的東西，又跟案件有關的不多。」警方同時持搜索票，來到桃園住家蒐證，扣走了張文以前的，手機、電腦以及在軍中酒駕的悔過書。

鄰居：「這邊的小孩子，看起來都乖乖的，可是去外面就不知道，奇怪怎麼會這樣，因為本身他爸爸媽媽，就是老實人。」據了解，張文家住桃園楊梅，爸爸是工程師媽媽是工廠會計，張文大學畢業後，當志願役因酒駕被汰除，後因教召未報到遭通緝，有妨害名譽及公共危險前科。

張文父母vs.記者：「有想要代替兒子道歉嗎，有知道兒子的近況嗎。」張文父母一貫低頭不回應，究竟兒子為何放煙霧彈，揮刀攻擊無辜民眾造成死傷，警方將持續追查動機。

