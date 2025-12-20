張文「穿刺」奪人性命！高大成：手法專業 懷疑最後仍想逃

通緝犯張文遭警方圍捕，逃至誠品南西店頂樓後墜樓身亡。台北市警局提供



台北捷運台北車站、中山站昨發生隨機砍人案，造成4死11傷，嫌犯張文最後在誠品南西店墜樓身亡。知名法醫高大成從張男行兇手法、逃跑路線等細節分析，認為張文以「穿刺」手法攻擊被害人胸部、脖子，應是受過專業的軍事訓練，傷勢非常難以搶救，研判張男有反社會人格且預謀已久，殺人意圖明確。

高大成指出，張文持長刀作案，且是以「刺」為主要攻擊方式，瞄準受害者心臟與頸動脈，這種手法目的在於讓被害者迅速失去反抗能力，一旦頸部大動脈破裂，人體3000c.c.的血液很快就會噴完，就算縫合也很難挽回。根據這種刺入要害的手法、在人潮密集處犯案，以及使用煙霧彈製造混亂，推測張文可能受過專業軍事訓練，心理執行力強，而非受精神疾病或宗教誘因影響。

另外，張文在作案前先燒毀租屋處湮滅證據，並購買大量煙霧彈及準備汽油彈，顯示他心思縝密，非臨時起意，研判應有準備逃跑計畫，只是因現場人潮眾多且遭圍捕，才會走投無路。

高大成也從墜樓方式分析，如果是想逃跑，通常會選擇「腳著地」，降低衝擊力，即使受傷後仍可能存活；如果是「頭部著地」或正面重摔，則比較符合輕生行為。

