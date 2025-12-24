張文「符好房客標準」房東怕爆！內行推1平台篩選：能精確比對

生活中心／黃依婷報導

張文在北捷無差別殺人，作案前曾四處縱火。（圖／翻攝畫面）

近日台北車站與中山商圈發生無差別殺人案，犯人27歲男子張文作案當天曾在租屋處縱火，不僅將自己的筆記型電腦放床上燒毀，還到公共區域燒洗衣機、其他租客衣物等。房產投資專家「喬王」也示警房東，張文雖然安靜、準時繳錢，符合了多數房東對「好房客」的定義，不過卻忽略2篩選重點。

喬王在臉書粉專「喬王的投資理財筆記」發文，回頭看了鄰居與警方對張文的說法，卻讓他背脊發涼，因為從房東和鄰居的角度來看，張文不是一個「看起來就有問題」的租客，雖然這不是房東能阻止的悲劇，但房東可以選擇「避險」，這起事件中，對方的縱火與殺人行為，發生在公共空間與其他地點，租賃關係一旦成立，鑰匙交出去，房東能做的事其實非常有限，房東唯一能掌握的「選擇權」， 只存在於一個時間點。

廣告 廣告

喬王提到，在出租之前要嚴格篩選，且有2個最基本但常被忽略的篩選重點，「職業與收入，一定要看」，在任何風險評估裡，穩定的職業與收入，本來就是最基本的安全因子就像銀行審核貸款一樣，這不是道德審判，而是風險管理連銀行都不敢借錢的人，「你為什麼敢把幾百萬的房子交給他？」。

喬王表示「通緝犯資料平台，真的要查」，很多房東不知道，政府其實有提供「通緝犯資料查詢平台」，這也是許多專業房東及包租代管公司，在出租前必做的功課，而且這個平台提供4種查詢管道，用途其實不太一樣，但最適合廣泛查詢的是第四種平台「查捕逃犯網路公告查詢」。

喬王提到，以這次的事件為例，前三項都查不到這起事件的嫌犯資料，但透過「查捕逃犯網路公告查詢」，就能查到張文的名字，只要再加上身分證字號，就能精確比對成功，這些工具都是在幫助「租賃關係成立前」，決定要不要把風險帶進來。

更多三立新聞網報導

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」引爆怒火！作家：用詞非常貼切

柯文哲哭沒傭人「陳佩琪跪擦地板」！她看傻：心疼老婆為什麼不自己拖

張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

點名國民黨執政5縣市！沈富雄「預言2026結局」：可能全失守

