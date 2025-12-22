張文「網路模仿犯」流竄！ 劉世芳：謠言適可而止「加強偵辦」

隨機殺人案發生之後，政府要嚴防模仿犯。（圖／東森新聞）





隨機殺人案發生之後，政府要嚴防模仿犯，內政部與警政署加強偵辦網路謠言；另外為了年底和農曆年前的許多大型聚會活動，政府也擴大警民力戒備；同時衛福部也考量，要把社會孤立納入社安網，從根本杜絕相關事件再發生。

張文隨機殺人案後，網路恐嚇訊息滿天飛，一則一則又一則，就怕真有模仿犯出現，讓恐懼漫延全台。

警政署長張榮興：「從開始的案件發生，到目前為止，我們現在，有發現22件（模仿犯文），那已經有查到事情，都依法來移送偵辦。」

內政部長劉世芳：「其實他（張文）跟中配沒有關係，我覺得這種網路謠言，應該適可而止。」

這時網路謠言四起，政府想要安定民心，動員警民力1.7萬人次，公私協力加強戒備，只是年底緊接著許多，節慶活動大型聚會，台北市長蔣萬安就建議，應該比照防災規格，發送細胞簡訊。

內政部長劉世芳：「那整個發下去的話，第一個會不會引起其他不必要的恐慌，（要有）相關科學性數據，我們才能知道說細胞簡訊要發給誰，如果市政府覺得有這需求，跟行政院災防辦，來提出這樣的要求，他們會做比較好的評估。」

就怕細胞簡訊造成二次災害，政府還得再研議，在這之前還要防範，未來短時間內攻擊事件迅速擴大。

警政署長張榮興：「像高鐵捷運台鐵，這些一直要進站，主要是進站的入口，是可以用AI設備，來對於危險物品先期的發現。」

張文砍出治安破口，政府想辦法努力縫補，更要從根本開始預防。

衛福部政務次長呂建德：「他比較屬於社會孤立，另外第二個，他累積了長期的可能挫折、非典型，這次部長也指示，目前我們會做整個新案的檢討。」

衛福部將在3個月內研議，是否把社會孤立納入社會安全網，就因為隨機攻擊案件，讓台灣治安應變機制亮起紅燈警示，在在凸顯預防不能只停留在口號。

