張文「脫裝備墜樓」畏罪OR失足？退休警推測：他想逃

社會中心／李汶臻報導

12月19日晚間北捷台北車站、中山商圈一帶，發生震撼全台的隨機砍人案。27歲凶嫌張文疑似事先縝密規劃犯案行徑，先後犯下多起縱火案、分散警力，到了傍晚再到北車、中山當街朝人揮刀亂砍，導致3位無辜民眾身亡。後續在警力包圍下，張文墜樓身亡，但至今外界對於張文墜樓的原因有各種揣測，究竟是畏罪自殺還是意外，還需檢警進一步釐清。對此，就有資深退休刑警揪出現場的三項跡證，推測張文犯案後「企圖逃跑」的可能性高。

凶嫌張文犯案後墜樓身亡，是畏罪還是失足引發外界猜測。（圖／翻攝畫面）





台北捷運及中山商圈上週五（12月19日）傍晚發生隨機殺人案，包含凶嫌張文在內，全案共造成4死11傷。值得一提的是，張嫌在被警方圍捕時，一路逃往誠品南西店5樓，最終墜樓身亡；各界近來持續推敲其犯案動機以及墜樓原因，先前有自稱誠品南西店的員工透露，張文墜樓處原先堆放大量紙箱，高度堆至成人頭部，懷疑嫌犯可能事先勘查過地形，疑似打算從該處脫逃，但案發當日紙箱卻被清空，凶嫌疑似因此意外墜落身亡。





張文12月19日在北車、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，釀3死多傷。（圖／翻攝畫面）





如今，有資深退休刑警依據現場跡證推測張文犯案後墜樓，可能是意外。據《鏡週刊》報導，退休刑警列出張文企圖逃跑的三大關鍵如下：

1.張文犯案前，曾前往誠品南西店五樓勘查地形，並詢問服務台前往頂樓的方式，顯示他疑有逃生準備；

2.誠品南西店建築外側雖難攀爬，但頂樓下方有固定冷氣室外機的不鏽鋼框架與排水管，推測張文可能試圖沿此逃離卻因承重不足墜落；

3.針對張文墜樓前，特別卸下戰術背心、護具及刀具的舉動，退休刑警推測張文此舉有兩種可能性；其一是為減輕重量，便於逃跑，其二則混入人群、逃脫警方追緝。另外，退休刑警也進一步分析，若張嫌畏罪跳樓，大可直接往下跳，沒必要脫下裝備；而考量張文墜樓後臉部朝上，研判可能是不慎摔落。

至於張文究竟是畏罪還是意外墜樓，退休刑警認為關鍵恐藏在驗屍結果中；他建議專案小組應重點檢視是否留有逃跑失足的相關跡證，例如張文手指是否出現擦挫傷、牆面有無攀爬痕跡等。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文「畏罪OR失足」墜樓真相成謎！退休警揪「現場3跡證」推測：他想逃

