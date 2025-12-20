張文「自製汽油彈＋煙霧彈」威力驚人 手持25公分長刀犯案

張文丟下的煙霧彈。（圖／東森新聞）





張文用的武器太氾濫，網路就買得到他家根本是軍火庫！他丟下的煙霧彈，在生存遊戲用品店，或是網路商家都有在賣，一瓶將近一千元，並非管制商品。還自製汽油彈煙霧彈威力驚人，手持25公分長刀犯案。軍事專家解釋，雖然煙霧不會直接影響人體，但在濃煙掩飾下，持有者可能做出恐怖行為。

一整箱燒得黑壓壓的疑似就是嫌犯張文自製的汽油彈。監視器拍下，嫌犯19號晚間在北捷台北車站內點燃之後，就把一團團火球隨意亂扔。地上燃燒殆盡的綠色鐵罐和殘留的黑色粉末，是他一開始製造民眾恐慌的煙霧彈，短時間內發動連續攻擊，人心惶惶。為何嫌犯可以購入大量煙霧彈，難道沒有管制嗎?

廣告 廣告

軍情與航空主編施孝瑋：「這種煙霧彈本身他不具備殺傷力，這類器材如果要管制的話，會依照他是否有殺傷力與否，他並不具備像一般軍用等級的，可能還具有遮蔽紅外線效果，所以由於它本身不是什麼管制品，因此你要買到它並不難。」

專家指出張文使用的煙霧彈，通常使用在生存遊戲之中，在網路上就買得到一瓶大約900~1000元，大量濃煙只是為了在遊戲中遮蔽視線，對人體不會造成直接傷害，因此沒有受到管制，而張文戴的也不是防毒面具，只是比較高級的防煙面罩，可以避免吸入濃煙，讓他在煙霧中視線清楚，另外張文在中山站持將近25公分的長刀，隨意攻擊，造成無辜機車騎士身亡，也被刀具業者指出，張文使用的刀應該是模仿電影浴血任務2。張文手持的刀具，比對尚克勞德．范達美在電影中使用的牙籤刀，更加鋒利具有攻擊性，專家也表示張文恐怕提前將刀刃雙面開鋒，只要輕輕劃過，人體組織就會被切斷。

軍情與航空主編施孝瑋:「刀具是冷兵器裡面，殺傷性相當高的一個東西，遭到攻擊那瞬間氣管跟大動脈，都會遭到割裂割傷。」

為了釐清案情，警方強調，將逐一查訪雙北40幾家軍事裝備戰術社及生存遊戲店，不容恐怖連續攻擊有模仿效應發生！

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

中山區吃飯遇連續攻擊！婦與女兒約吃飯 肩膀遭砍傷

北市隨機砍人釀4死！蔣萬安下令「全市戒備升級」

新／ 最新畫面曝光！張文北車混入人群 從容離開

