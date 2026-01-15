張文「萌生犯意」時間點超久 曾說死前要幹票大的

北檢舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會。（圖／東森新聞）





台北地檢署今（15日）下午針對張文隨機攻擊案件，舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，除了宣布嫌犯張文身亡不起訴之外，也向社會大眾說明犯案經過與動機的調查結果，並且研判張文從2023年12月17日起開始萌生犯意。

根據北檢的調查的張文犯案歷程，綜合家人、國中同學、高職同學、大學同學、志願役班長、保全公司同事等人證詞，可以佐證張文個性內向、木訥、壓抑，檢視名下社群帳號也顯示，社群參與度有限，大學畢業、就業後，人際關係就呈現相當貧乏的狀態。

檢方調查還顯示，調閱張文與父母、兄長的通聯記錄，可以發現關係相當疏離，自2021年從任職的公司離職後，幾乎與家人斷聯。其中一名大學同學還證稱，張文曾提及，在死之前幹一票大的等語。

檢方指出，張文於2023年8月28日保全工作離職後不久，就將帳戶內存款餘額62萬多元全數領出，並於2023年12月17日創建金錢規劃檔案，最後於2025年12月15日開啟後即刪除，與12月19日極為相近。

檢方研判檔案是為了規劃犯罪所需資金而建立，也可從此推測張文萌生犯罪念頭的時間點，最遲可以回溯到這個時間點。

