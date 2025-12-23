張文「藏刀」1年半 花1.4萬網購13把長短刀

張文在犯案前一年半期間，共花費新台幣1萬4000元，透過網購平台分多次購入13把長短刀，警方從張文租屋處發現的包裹標籤著手調查，發現他在去年4月至今年1月間，從不同購物平台購買了3把長刀與10把短刀。監視器畫面顯示，張文曾於今年1月17日及犯案前4天（12月15日）前往超商取刀。

張文到智取店取貨畫面曝光。（圖／警方提供）

刑事警察大隊長盧俊宏表示，警方在搜索張文住處時發現他總共擁有13把長短刀。經調查，這些刀具中的3把長刀是他分別在去年4月、7月和今年1月購入的史太龍露營刀，長度約30公分，單把價格落在2300元到2700元不等。另外10把短刀則是蘭博刀，單把價格約600多元，全部購於去年4月，分三次購入。

張文曾在12/15到超商取貨。（圖／警方提供)

監視器畫面捕捉到張文在今年1月17日走進網購平台自取店，打開取件櫃後拿走一個牛皮紙箱，裡面裝著他購買的刀具。當時的張文身著黑色鴨舌帽、褐色外套和黑短褲，與犯案時的穿著相差不多。另一段監視畫面則記錄了他在12月15日晚間7點25分，前往忠孝西路超商取刀的情況。

張文總共網購13把刀，花費1.4萬。（圖／警方提供）

盧俊宏進一步說明，張文購買短刀的時間是從去年4月開始，分三次共買了10把。而長刀部分則透過另一個購物平台，分別在去年4月、7月和今年1月購買。

張文長達一年半的時間，精心購買13把長短刀的行為，顯示出他對此事的縝密計畫和準備。警方目前正持續追查張文犯案前的盤算和動機，以釐清案件的來龍去脈。

