張文「調虎離山」連三縱火畫面曝 火鍋店、重機車主受害財損破百萬

張文提著煤油桶在北市三處連續縱火引發騷亂。翻攝畫面

張文恐怖攻擊事件引發全台人心惶惶，並且他還不是隨機犯案，而是做了完整計畫才開始進行，昨（19日）他先於台北市中山區一帶刻意縱火製造混亂，短短不到2小時內接連犯下多起縱火案，造成多輛車輛與店家嚴重毀損，多名無辜店家與車主無端受害，財損動輒數十萬至數百萬元。

監視器畫面顯示，張文於19日下午15時46分騎乘紅色機車，在中山區巷弄內來回閒晃，疑似刻意尋找下手目標。他先將機車停在店家後門，隨後手提疑似裝有汽油的袋子，蹲在一輛黑色休旅車下方點火，下一秒瞬間炸出紅色火光。畫面中可見張文頻頻回頭確認火勢擴大後，才迅速騎車逃離現場。

廣告 廣告

火勢瞬間蔓延，大量濃煙從建築物屋頂竄出，空氣中瀰漫刺鼻焦味與煙硝味，玻璃因高溫爆裂，短短幾分鐘內，隔壁店家也遭波及，整棟建物一度停電，場面相當驚悚。

受害火鍋店老闆損失超過400萬，聽聞嫌犯身亡憂求償無門。翻攝畫面

其中一家受害餐飲業者黃姓老闆出面受訪表示，當時人在外地，突然接到員工電話通知發生火警，連夜趕回台北，途中又聽聞嫌犯疑似已輕生，「那一刻真的腦袋一片空白」，回到店內後，發現整間店幾乎被燒成廢墟，生財設備、冰箱、冷氣全毀，所幸員工及時逃生，無人傷亡已是不幸中的大幸。

黃老闆無奈指出，店面才裝潢一年多，粗估財損接近400萬元，加上每月營業額約200萬元，面對突如其來的打擊，至今仍難以接受，「一輩子的心血，一把火就沒了，真的不知道該找誰討公道」。

哈雷車主剛買半年的愛車遭到燒毀非常心痛。翻攝畫面

除了店家受害，距離約300公尺外的停車場內，一輛絕版哈雷重機也在縱火中被燒得面目全非。車主王先生表示，事發當時正在家中休息，睡醒後接到警方通知，才得知愛車已被燒毀，「醒來車就沒了，真的很不真實」。他指出，該輛哈雷883是自己存錢圓夢買來的，購入僅半年，初估損失至少40至50萬元。

王先生坦言，起初並未將縱火案與後續北捷隨機砍人事件聯想在一起，直到警方說明，才驚覺是同一人所為，「知道是同一個人後，其實滿害怕的，只能慶幸當時沒有正面遇到他」。由於嫌犯已身亡，他也坦言求償之路恐怕困難，但仍希望能透過法律途徑，向張文家屬討論賠償事宜。

警方調查指出，張文的縱火路線相當密集，19日下午15時46分起，先在林森北路159巷停車場縱火，3分鐘後又轉往隔壁巷弄燒毀重機，隨後再前往長安東路一段的店家放火，導致店面幾乎全毀，最後甚至折返自己的租屋處再度點火。從首次縱火到傍晚17時24分現身台北車站犯下隨機砍人案，時間間隔不到2小時。

檢警研判，張文一連串縱火行徑，疑似刻意製造多點火警，藉此分散警消與警方注意力，整體行動具高度計畫性，但其真正犯案動機仍有待進一步釐清。目前檢警已持續調閱監視器畫面，整合時間軸，試圖還原張文從縱火、製造混亂到隨機殺人的完整犯罪過程。



回到原文

更多鏡報報導

張文恐攻釀4死11傷 父母雙手合十低調現身殯儀館

張文1219恐怖攻擊案手法曝光 行徑疑「模仿」2011年挪威爆炸槍擊案多項相似

師法鄭捷？張文電腦雲端找到疑似「犯案計畫書」 揭他早有預謀