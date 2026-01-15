張文「變裝、縱火、看新聞」隨機殺人釀4死11傷 犯案3D動畫首曝光

記者莊淇鈞／台北報導

北檢首度公布以3D模擬動畫公布張文犯案當天過程。（圖／翻攝畫面）

27歲的隨機殺人犯張文，利用2024年12月19日周五正值下班時間，在北車及中山商圈犯案後也墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷，台北地檢署經過近1個月調查，今天（15日）偵查終結，認張文犯8罪，因張文已身亡，依法給予不起訴處分，而今天記者會北檢首度公布以3D模擬動畫公布張文犯案當天過程。

張文到南西誠品外。（圖／翻攝畫面）

由捷運台北車站M8出口進入站內，並至M7出口地下1樓空曠處準備，隨後再下午5時22分許，張文戴上防毒面罩、脫下雨衣，發動攻擊，陸續丟擲數顆煙霧彈、汽油彈並點燃剩餘彈藥，再脫下面罩換裝，接受捷運保全引導離開。

張文到南西誠品4樓。（圖／翻攝畫面）

張文換上米色外套、戴上另1頂黑帽，同時以黑色提袋遮掩臉部），受捷運保全引導往板南線B2層閘門處離開現場，從板南線西出口進混入人潮，再從淡水線 B3層大廳出閘門離開後走進中山地下街，返回事先預訂的千慧旅館重新整備。

張文在誠品頂樓脫裝備。（圖／翻攝畫面）

檢警發現，張文在返回旅館後，以iPad Air觀看新聞媒體的直播報導，並重新配備長刀、匕首等物品，在下午6時38分前往中山商圈犯案。

張文犯案後墜樓。（圖／翻攝畫面）

張文抵達中山商圈後再次變裝，脫下米色外套，穿上戰術背心、護膝、護肘並手持長刀，先在斑馬線上丟擲煙霧彈，再步行前往誠品南西店途中，手持長刀開始攻擊機車騎士，接著進入誠品南西店內由1樓上至4樓。

下午6時42分更向服務人員大喊索要頂樓鑰匙，期間還持續揮刀砍殺民眾，接著張文持續大喊「頂樓在哪裡！」現場服務人員見狀後以手勢指出方向，在他看到後便接著走向誠品南西店頂樓，並依序脫下身上護具、裝備，隨即自頂樓躍下墜樓而死。

