張文「資工腦」鑽研人臉辨識 還曾領國家補助

對張文各種起底，餐飲系轉資工，過去這個研究跟案情有關嗎？他的小學同學說張文小時候夢想當廚師，後來從餐飲科，考上了虎尾科大的資工系，當時研究報告也曝光，他深入探討「人臉辨識在課堂點名」上的運用，也讓人好奇這些研究跟這次犯案有沒有關聯？

過遺憾的是最後這個資工頭腦，卻運用在一連串縝密的攻擊計畫。瞇瞇眼戴眼鏡，身形圓滾滾的樣子，這是北捷攻擊案兇手張文小學的模樣，有網友在網上發文，說張文是他國小補習班同學，人很好圓圓胖胖的，很好相處，國中畢業典禮聊過天，他想去大學讀高雄的餐飲，想當廚師，然而10年後。

就讀虎尾科大時期的張文，面相氣質明顯陰鬱許多，網紅四叉貓搜出他大學的研究報告，報告附圖就有張文的個人大頭照，有網友說 他現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了，也有人說三白眼，不過也有網友讚嘆餐飲科考上虎尾資工很厲害，從想當廚師到工程師，可以想見張文的確很聰明。

虎尾科大資工系學生：「他的才華其實蠻不錯的，如果他將他的才華運用在其他東西上，像是軍事像我們的老師，他是科研院的老師，他是做軍事炸藥的其實也是不錯，只是他（張文）現在將他的才華能力，用在不對的事情上面。」

資工系校友感嘆他走錯路，實際攤開張文的研究報告，內容是課堂上老師人工點名耗費時間，利用「人臉辨識功能」比對，透過電腦系統自動判斷出缺席，可以增加效率，張文利用網路上的開源人臉圖像資料庫，WIDERFACE進行研究，並放上自己的照片，這項計畫還曾獲科技部補助4萬8千元。

虎尾科大資工系學生：「我覺得這是個人的問題，畢竟我也不會隨便去砍人。」

是否張文學習到的資工技術，後續運用在犯案過程中，隱匿金流或得到關鍵資訊，但母校虎尾科大回應，張文在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。但畢業後就未曾與母校師生互動與聯繫，從夢想當廚師變拿刀砍人，從寫coding到縝密的犯案計畫，張文最後都走錯了方向。

