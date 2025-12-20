張文一路從北車走到中山怎麼沒被抓？她列關鍵空窗期：監視器是裝飾性安全感嗎？

27歲通緝犯張文昨（19）日晚間展開計畫型犯案，分別於台北車站、中山投擲煙霧彈，並手持長刀隨機砍人，釀成4死11傷的悲劇。對此，媒體人孫嘉蕊無奈表示，一向被稱為治安最好的中華民國，治安最好的台北市，如今才驚覺，這樣的治安，是靠善良自制的老百姓，而不是即時反應的制度。

孫嘉蕊今（30）日在臉書撰文提到，張文從昨日下午3點半開始縱火，一路犯案到下班尖峰的6點半，從台北最重要的交通樞紐—捷運台北車站，到人車最密集的中山站，長達3個半小時，無人攔阻，中間還能回租屋處、再進旅館換裝、休息，請問，這段時間裡，台北市警察在做什麼？

孫嘉蕊列出張文犯案時間表： 15：40–15：54｜騎重機到中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路一段 73／75號附近，連續3起縱火案。隨後改Ubike返回中正區公園路租屋處，變更衣物。 16：53｜租屋處縱火。 16：59｜自租屋處步行前往捷運台北車站，由M8出口進入。 17：23｜於M8–M7出口沿線丟擲煙霧彈，持刀隨機砍人，1人死亡、3人受傷。 17：55｜步行前往千慧旅館（大同區南京西路）。 18：31｜離開旅館。 18：37｜步行至誠品南西店前，持刀攻擊一名騎士，隨即衝入店內，持續揮砍逛街民眾，1人死亡、5人受傷。 18：40｜犯嫌登上6樓頂樓。 18：50｜犯嫌墜樓，送醫急救，19：42 死亡。

孫嘉蕊指出，看完這個時間表，張文不是高速逃竄，是走路、騎腳踏車，緩慢移動，卻能一路犯案長達3個半小時。而地點，正是維安應該是重中之重的中正區與中山區。

孫嘉蕊表示，約5點20多分，下班尖峰前後，捷運出口發生丟煙霧彈、隨機砍人的重大事件，捷運警察在哪裡？中正分局距離現場不到3百公尺，嫌犯卻仍能步行逃逸。接下來的一個小時，嫌犯從台北車站，移動到南京中山一帶，警方仍未掌握其行蹤。他還可以回旅館休息，再步行前往下一個犯案地點。就在路口，一名年輕騎士，無辜被割喉身亡。接著，他再度當街丟擲煙霧彈，衝進百貨公司，沿途沒有任何警方阻攔，繼續砍傷路人，直到自己上樓、墜落、結束生命。從17：23台北車站發生致命攻擊，到18：37中山南京再次恐怖攻擊，這整整一個小時的空窗期，為什麼全台北的警力，沒有掌握他的行蹤？

孫嘉蕊說，南京中山交會處，就是台北市第一分局中山分局轄區，距離犯案地點不到5百公尺。嫌犯已連續犯案、已經奪命、尚未落網，各重要路口不是應該立即部署警力戒備嗎？有嗎？警方事後的回應，大意是：當時尚未意識到是隨機恐怖攻擊，監視系統並非即時威脅判斷工具，縱火行為在當下未被認定為立即的重大公共威脅。

台北市警察局今（20）日於北市各人潮眾多場所增加見警率。（顏麟宇攝）

孫嘉蕊對此質疑，請問什麼時候才算？死更多人之後嗎？如果監視器無法即時判斷，那市民多年來繳稅建構的，到底是什麼？是裝飾性的安全感嗎？在台北車站周邊、下班時間、連續多起縱火與攻擊行為，如果這還不構成「重大公共威脅」，那什麼才構成？

孫嘉蕊感嘆，一向被稱為治安最好的中華民國，治安最好的台北市，讓外國人放心旅遊，甚至連錢包掉了都能找回。如今才驚覺，這樣的治安，是靠善良自制的老百姓，而不是即時反應的制度。警察面對突發重大案件的應對能力，在這起震驚、遺憾的社會事件中，令人失望，甚至憤怒。

