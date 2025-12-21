張文一路從北車走到中山「警方都沒抓到」？！林紳旭批「追捕當巡邏」：中山分局長該下台了！賴寇蒂指「集合所有路人所拍影片都無警察身影」：去哪裡了？

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，包含張文在內，共造成4死11傷。而張文自下午3時30分開始縱火，一路犯案至下班尖峰時段晚間6點30分，長達3個半小時卻無人攔阻，引起各界質疑「警察在哪裡？」對此，資深媒體人林紳旭發出監視器畫面，直言員警「看不出來是追捕」，不僅漫不經心、沒拔槍，也未做防禦姿勢。

針對張文隨機攻擊案件，媒體人孫嘉蕊質疑，張文從下午3時30分開始縱火，一路犯案到下班尖峰的晚間6時30分，「從台北最重要的交通樞紐—捷運台北車站，到人車最密集的中山站，長達3個半小時，無人攔阻，中間還能回租屋處、再進旅館換裝、休息，請問，這段時間裡，台北市警察在做什麼？」

林紳旭也貼出員警辦案監視畫面，直言「看不出來是追捕」。他批評，又是縱火、又是煙霧彈、又是持刀街上隨機砍人，「這幾個中山警竟然當『巡邏』，漫不經心，沒拔槍，也未做防禦姿勢，要不是嫌犯自己墜樓，而是躲頂樓和警察共存亡，不知要多死幾個警察」。

林紳旭直指，「這麼丟臉的監視畫面，藏起來都來不及，還拿出來給記者去報，簡直是蠢呆了！中山分局長該下台了！」

而統戰語言心理學研究者賴寇蒂則在該篇貼文下方回覆，警察局將這些畫面拿出來是為了證明「有警察有做事」。她質疑，現在集合所有路人所有拍的影片，都沒有警察的身影，「你不覺得這件事情很奇怪嗎？警察到哪裡去了？」

