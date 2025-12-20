張文「逃兵變共諜」？楊植斗嗆綠「不思進取」又甩鍋中共同路人

北市19日傍晚發生隨機傷人事件，造成多人傷亡，曾代表民進黨參選立委的陽明交大特聘教授林志潔指出，嫌犯張文不是隨機殺人，比較像第五縱隊。對此，台北市議員楊植斗痛批，「逃兵變共諜？民進黨會治國嗎？」他更質疑，「國防部擺爛、檢警失靈」，教召未到而被通緝的犯人，竟然能在外繼續生活。

楊植斗。（圖／中天新聞）

「逃兵變共諜？民進黨會治國嗎？」楊植斗今天表示，昨夜的慘案舉國悲傷，卻有不少人不思檢討急著甩鍋，民進黨的林志潔更臆測張文可能是中共的「第五縱隊」，還有不少死忠仔表示贊同，這其實是很悲哀的事。

廣告 廣告

兇嫌張文19日在中山站商圈隨機傷人。（圖／翻攝畫面）

楊植斗指出，張文的犯案動機目前仍在調查中，但林志潔及一眾青鳥的態度卻很明確，就是「一切都是阿共的陰謀」。甩鍋給中共同路人事情就可以解決？有關張文的動機目前坊間都只是猜測，但有一個事實是確定的，就是「國防部擺爛、檢警失靈」，一位教召未到而被通緝的犯人竟然能在外繼續生活，甚至到昨夜的隨機殺人，總統賴清德說要花錢備戰，但國防部卻放任逃兵，通緝了也沒用，現在出事了，卻還不思進取，不去反省「國家怎麼連個通緝犯都抓不到」只想著怎麼把民怨引導到兩岸對立之中。

北捷中山站附近19日晚間發生隨機傷人事件。（圖／threads@_tonyun授權提供）

楊植斗強調，只要政府不正視通緝犯問題，讓有案件在身的通緝犯在社會上趴趴走，難保不會有下個張文，「請政府醒醒，做點事吧！」

延伸閱讀

張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力