張文「這所大學」資工系畢業 校方說明在校表現「曝一事」

台北捷運與中山商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。兇手張文是虎尾科技大學資訊工程系畢業，校方今（21）天出面說明，指出張文是2021年（109學年度）畢業，在校期間表現正常，並無任何不良紀錄。





虎尾科大表示，經查張文確為該校109學年度畢業的校友，校方學務與教務單位深入查實，張文在校修業期間；學業和操行成績皆正常，學習與品行方面並無落後與偏差情況。



虎尾科大調閱相關紀錄，未發現張文有異常輔導紀錄，在校期間學業、品行、心理等面向皆表現正常。他畢業後，也未跟與虎尾科大師生互動或聯繫，也未於畢業後再參與校內相關活動。



校方指出，對於本次事件發生，校方也深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。截至目前為止，相關司法單位尚未與校方聯繫。





