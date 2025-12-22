張文「郵局存摺只剩39元」且2年內僅14筆金額存入...四叉貓指「受對岸指使可能性低」：收買網紅去罵人的月薪都不止這些了！

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，包含張文在內，共造成4人死亡。由於張文犯案使用台灣普通刑案較罕見的「煙霧彈」，且犯案手法具有高度組織性，引起其是「中共第五縱隊」等議論。對此，網紅四叉貓今（22日）指出，張文的郵局存摺近2年僅14筆金額存入，且金額落在數千元至１萬多元，「張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高，對岸收買網紅去罵人的月薪都不止這些了」。

四叉貓今日於臉書發文表示，目前有關張文郵局存摺的已知事實：

一、當兵+保全的積蓄約９萬多元。

二、他媽每三個月會匯款三萬元進去（平均一個月一萬元）。

三、每個月房租17000元，他媽媽資助的金額並不夠繳房租。

四、最近兩年總共有14筆金額存入，約在數千元至１萬多元。

五、張文死亡後，帳戶只剩下39元，（應該還有他皮夾裡用一千元鈔票買統一豆漿找的錢）

六、張文名下財產只有一台老機車（其他比較值錢的大概就筆電之類）

四叉貓猜測，張文就讀資訊系，成績應該不錯，「我查了他以前的計畫報告書以及專題，懂人臉辨識程式，也會寫數據分析APP，另外他應該也喜歡打電玩，我猜他可能、或許有接領現金的電腦資訊相關的委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生」。

四叉貓推測，張文是在拿到現金之後，花剩的錢才存入郵局帳戶去扣房租，「兩年才存14筆，感覺只能節儉的活著」。四叉貓點出，張文全身含煙霧彈10幾萬的裝備，應該也是省吃儉用存很久，「所以我猜測，張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高」。

四叉貓直言，「對岸收買網紅去罵人的月薪都不止這些了，如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧，結果張文赴死前最豪華的享受，竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排？」最後，四叉貓表示，「總之有更多證據出來之前，我只能先懷疑不採信」。

（圖片來源：四叉貓臉書）

