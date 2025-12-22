張文「郵局帳戶」金流曝光！ 存款竟僅剩39元

張文拿悠遊卡租Ubike。（圖／東森新聞）





隨機殺人案到底有沒有其他共犯？警方著手調閱，張文的金錢紀錄發現他在郵局有個帳戶，除了每3個月，媽媽會匯3萬元給他，其餘完全沒收入，這完全不夠支撐他的生活，光是租了北車旁小套房，月租費就要1萬7，直到案發當天，帳戶只剩39元，他還有拿著千元大鈔，去超商買豆漿。

警方著手調閱張文過去金錢紀錄，沒有虛擬幣、冷錢包，從1年半前保全離職後，生活完全沒收入帳戶剩9萬，他卻在北車旁租房，光是月租就要1萬7，錢根本不夠用，27歲還拿媽媽給的零用錢，每季3萬，平均1個月1萬，殊不知卻成了恐攻計畫資金。

11月初張文帳戶只剩5千多，但他案發前還掏得出千元大鈔買豆漿，直到最後帳戶剩39元，名下資產也只剩一台車齡約10年的老機車，最後一次騎老機車居然是用來調虎離山，到北車殺人前，先去林森北縱火，離開後還換交通工具，拿悠遊卡租Ubike，但後來悠遊卡不見，Ubike也沒有還。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎：「刻意地就把悠遊卡給丟掉，我們有時候去加值大概都知道，我們在哪邊被扣了多少錢、進出什麼站，所以每個站的一個點，他怎麼樣移動大概就會很清楚，每一個步驟都是有一個計畫的，也就是說我覺得他可能真的是，不要讓我們警方，去掌握到他一個移動的軌跡。」

是否有同夥幫忙，張文藏著秘密，燒了自己的租屋處和筆電試圖滅證，但只有燒毀一顆硬碟，一顆加密還在解密，事到如今，資金來源仍然是個謎，警方要一一破解張文所有生活軌跡。

