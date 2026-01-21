張文、鄭捷均於軍事體系受挫 專家籲建輔導機制

犯罪防治與犯罪心理專家鄭瑞隆今天(21日)指出，2014年台北捷運隨機殺人事件凶手鄭捷曾被國防大學退學、去年12月19日北車及南西商圈隨機殺人事件的犯嫌張文則因故自軍中汰除。鄭瑞隆呼籲國防部應有所警惕，盡早為所有離開軍事體系的人建立完整的輔導機制，作為犯罪預防手段。

台北市在去年12月19日發生隨機攻擊事件，台北地檢署日前偵查終結。中正大學犯罪研究中心執行長許華孚今天表示，檢方曾協請他擔任本案的鑑定人，研判凶嫌張文的犯罪動機，經過多位專家學者的鑑定分析，最終認定張文隨機攻擊民眾是一種表達式的暴力行為。

許華孚指出，張文跟2014年犯下台北捷運隨機殺人案的鄭捷有些相似之處，首先，他們都是30歲以下的年輕男性，社會關係斷裂，而且兩人的家庭關係中都有一個比自己更優秀、更受寵愛的兄弟，這不只導致兄弟情誼生變，自身也容易產生自卑感。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆則指出，張文跟鄭捷都曾自願投入軍旅生涯，卻遭逢重大挫敗，雖然這只是兩個個案，但見微知著，國防部有必要為所有自願離開或被汰除的軍官士兵建立完整的輔導機制，協助他們重返平民生活。他說：『(原音)對特殊少數案例、從軍旅生涯被汰除的這些人，我覺得國防部必須注意到，成立一個專門的輔導小組，可能要跟其他部會商量怎麼做，在社區、在家庭、在就業、在社會的安全怎麼做，幫助他能夠正常回到正常社會。這有點像是消毒式的輔導措施，讓他忘記過去那些拿來對付人家的策略，必須要從事善良人民(作為)。』

鄭瑞隆強調，軍人會接受武器及殺人策略等相關訓練，而這些受過專業訓練的年輕人後來卻變成無差別攻擊案件的殺人兇手，這是值得警惕的現象，希望國防部正視問題、有所作為。

鄭瑞隆並表示，數據顯示約有2成現代人的心理健康需要專業協助，這代表在台灣就有上百萬人有需求。中正大學犯罪研究中心主任楊士隆也建議國家應更重視國人的心理健康，不管是編列更多經費，或是把負責全國心理健康業務的心健司升格成署都是可行的做法，也都有助於預防犯罪。(編輯：沈鎮江)