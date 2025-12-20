張文、鄭捷都單名！網提案「禁止後代取單名」惹怒眾人

生活中心／綜合報導



昨（19）日27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷，震驚全台，由於嫌犯張文名字為「單名」，與過去犯下重大隨機傷人案件的鄭捷，以及台中捷運隨機砍人的洪姓嫌犯一樣，這樣的巧合也引發不少網友「開地圖砲」，認為單名的人都有可能犯案，甚至要求立法「禁止後代取單名」，引發一陣砲轟。





張文、鄭捷都是「單名」！竟有人提案「禁止後代取單名」惹怒全網：那陳進興呢？

犯下北捷隨機攻擊案的張文（中），與鄭捷（右）以及台中捷運隨機砍人的洪姓嫌犯（右）一樣均為「單名」。（圖／翻攝畫面、民視資料照）

1為名為LIN的民眾在《公共政策網路參與平台》提案推動立法，禁止幫後代取單名，「單名者須強制改名」，提案者認為，在台灣製造過恐怖襲擊者，皆為單名者。比如犯下北捷隨機殺人的張文，以及過去在捷運內犯下重大隨機傷人的鄭捷，同時也提及2024年5月在台中捷運隨機砍人的洪姓嫌犯，強調「根據經驗法則，可知單名者，成為恐怖份子的機率較高。為了社會安全，應該禁止單名！」。

有民眾要求立法「禁止後代取單名」，引發網友砲轟。（圖／翻攝自《公共政策網路參與平台》）





提案曝光後，Thread上罵成一片，認為這根本無科學根據，直喊「所以張文改名張文文、鄭捷改名鄭捷捷就會變好人？」、「雖然可以理解目前有很多人會進入情緒高漲的狀態，但即使如此，這提案還是太有病了」、「蛤？單名是得罪誰了」、「這平台是給人這樣用的嗎」、「乾脆說砍人的都男生，所以把全部男生強制抓去變性好了」、「台灣快瘋成我不想要的樣子了」。

Thread上罵成一片，認為這題案是在製造分裂。（圖／翻攝自 Threads）





還有不少網友以名人舉例，「你有考慮范雲和黃捷的感受嗎？」、「唐鳳？陳菊？黃捷？范雲？有病的是心理不是名字」、「那陳進興是啥？他不是單名啊！」、「余天表示：？？？」、「這樣子凌濤不能再上政論了，連戰要去老國民黨權貴最愛發放政治犯的綠島了」、「可是李洋是奧運金牌欸？」。

