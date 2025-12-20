張文、鄭捷都有！精神醫曝隨機殺人犯5共通點
北捷昨（19）日發生隨機殺人案，凶嫌張文在台北車站、中山站釀成4死11傷。台灣目前一共發生過3起捷運站隨機殺人事件，網友發現3起事件中有2個巧合，精神科醫師也歸納出隨機殺人犯的5項共同特徵。
北捷在2014年發生隨機殺人案，釀4死24傷，是為台灣第一起捷運隨機殺人案，當時23歲的鄭捷持雙刀，選在兩站站距最長的江子翠、龍山寺間犯案，在車廂中見人就砍，案發滿兩年後伏法；2024年台中捷運發生隨機傷人案，當時21歲的洪淨北上台中，在捷運上拿出刀械攻擊乘客，洪淨坦言自己就是致敬鄭捷，並認為北捷保全巡視嚴密不好下手，又擔心在高捷犯案波及親友，才選擇台中犯案，最後被判9年9月徒刑。昨（19）日27歲的張文持煙霧彈、長刀，在捷運台北車站、中山商圈無差別攻擊，釀4死11傷。
網友列出3起案件凶嫌的2個巧合，除了都是二字單名之外，犯案當時都是20多歲的青年期，鄭捷犯案時23歲、洪淨犯案時21歲，張文27歲。讓網友議論紛紛，認為「這規律到讓人頭皮發麻」、「真的是巧合嗎」，也有人認為不應過度迷信，直言「取單名不應該變成被獵巫的對象」。
精神科醫師沈政男人在日本旅行，也十分關注這起事件，他分析隨機殺人事件通常有5個共同點。
隨機殺人犯凶嫌共同點：
1.年輕男性犯案
2.單獨犯案
3.犯案者社交孤立，跟親友少有來往
4.工作不穩定
5.被害者沒有特定性別、年齡傾向
沈政男醫師表示，張文、鄭捷都符合以上的特徵，張文犯案前還多次縱火，還使用煙霧彈，可能是想要造成社會動盪，疑似對社會懷有恨意或報復心，對不特定人士展開大規模攻擊。
