張文、鄭捷都有「軍人」背景！ 專家：國防部汰除人員追蹤機制待強化

去年12月19日張文隨機殺人案造成三死十一傷，震驚社會，該案日前才剛偵結。今（21）日有學者就此案進行討論指出，張文生前曾擔任空軍志願役士兵，但因「主動酒駕」遭到汰除；另一名重大隨機殺人犯鄭捷過去也曾就讀軍校，因此認為國防部應在事後持續追蹤從軍中被汰除或退伍的人員。

國立中正大學犯罪防治學系院長鄭瑞隆表示，國防部可與衛福部、內政部、勞動部等相關部會合作，關注這些人社會連結、就業、身心健康與家庭狀況。

張文孤狼式犯案 專家：社會關係破裂是關鍵

曾參與張文犯罪動機鑑定的教授許華孚指出，張文最後選擇墜樓帶有一種「英雄主義」心理，意圖藉極端行為讓外界記住他。從數位足跡分析發現，張文生前曾大量瀏覽數千筆與性虐待相關的資料，研判他具有虐待性、性崇拜及壓迫女性的人格特質。不過，由於犯案時間短暫，他並未針對特定性別下手。

事後釐清張文犯罪動機，也顯示他長期社會關係破裂、工作不穩定，且家庭支持幾乎缺失，最終走向「孤狼式」獨立犯案。

結婚不敢邀出席！ 張文孤狼性格哥哥也害怕

此外，張文還有一名親哥哥，哥哥的工作與人際發展順利，婚後成家，這種兄弟間的差距使張文產生強烈自卑感。哥哥曾透露，張文在國高中時期就曾拿BB槍射擊他們，之後兩人斷絕聯繫，甚至在哥哥結婚時，他還曾要求母親「不要邀請弟弟」，擔心張文會傷害家人。

隨機暴力事件往往不是一夕之間發生，從制度面的追蹤，到家庭與社會的支持網絡，才能有效防止憾事再度發生。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助： 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

台北／賴心怡、林秉州 責任編輯／網路中心

