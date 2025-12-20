張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

張文變裝犯案，刻意在熱鬧商圈隨機砍人。 (圖／TVBS)

通緝犯張文在台北車站和中山站商圈連續犯案，短短一個半小時內造成四人死亡、十多人受傷的嚴重社會事件。他先在台北車站丟擲煙霧彈並隨機揮刀攻擊，隨後回旅館變裝，再到中山站繼續犯案，最終墜樓身亡。警方調查發現，張文所使用的煙霧彈並非軍規，而是可透過網路購買的一般煙霧彈，每顆價格約為900元。案發時間選在人潮最多的週五下班時段，顯示犯案行為可能經過預謀。

張文變裝犯案，刻意在熱鬧商圈隨機砍人。 (圖／TVBS)

張文在犯案前先在多處縱火，下午5點26分抵達台北車站M8出口，連續丟擲4顆煙霧彈，當時有一名想要阻止他的民眾遭到刀刃攻擊死亡。犯案後，張文返回旅館，於6點33分變裝完畢再度出門。僅3分鐘後，他就在旅館前的中山站4號出口大馬路繼續丟擲煙霧彈，一邊揮刀砍人一邊衝進誠品南西店，最後於6點50分墜樓身亡。整個犯案過程僅一個半小時，卻造成4人死亡，超過10人受傷的嚴重後果。

目擊民眾描述，張文在台北車站犯案時戴著防毒面具，但到了中山站時已經脫掉。關於他所使用的煙霧彈來源，台北市刑大大隊長盧俊宏表示，現場發現的煙霧彈並非軍規煙霧彈，這種煙霧彈在一般網路上就能購買，價格大約在800至900元之間。

警方已查扣相關證物，正在釐清張文的犯案動機以及武器來源。張文選擇在人潮眾多的商圈，且刻意挑選週五下班時段犯案，無論其動機為何，這起事件已經造成嚴重的社會不安。警方將持續調查案件的所有細節，以還原完整的犯案過程。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

