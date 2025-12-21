張文「隨機攻擊」警衝現場遭酸民檢討！所長哽咽曝心聲

社會中心／綜合報導

北車隨機殺人案發生後，網路與輿論迅速湧現質疑聲浪，從「警方為何沒有作為」、到「為何未配槍、未穿防彈背心」，甚至批評員警在頂樓行動時顯得遲疑。面對排山倒海的檢討與指責，中一派出所所長李欣鴻罕見親上火線回應，一度哽咽直言：「不是只有殉職才值得被尊敬。」。

北車隨機殺人案發生後，除了對犯嫌行兇動機的討論，網路上也迅速出現大量質疑聲浪。有酸民直指，警方追上百貨公司頂樓時，有一群警員在門內停留了「40多秒」，卻沒有立刻衝出門外制伏嫌犯，質疑警方行動遲疑、未積極作為；相關畫面與說法在社群平台流傳，引發激烈爭論。

廣告 廣告





「為何不立刻衝？」酸民緊盯40秒畫面！所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

張文「隨機攻擊」警衝現場遭酸民檢討，「為何不立刻衝？」。（圖／翻攝畫面）





中山分局中山一派出所所長李欣鴻下午受訪先表達對罹難者的哀悼之意，也希望傷者盡速康復、社會快快恢復平靜。接著說：這樣艱難的時刻，這兩天，同仁情緒都很低落沉重，「不是因為我們沒盡力，是因為盡力了還是無法阻止傷亡」，他們不像網路上大批鍵盤高手這麼厲害，只是天天衝到現場，經歷無數「不知下秒會面臨什麼狀況」的台灣警察。





「為何不立刻衝？」酸民緊盯40秒畫面！所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

張文「隨機攻擊」警衝現場遭酸民檢討，「為何不立刻衝？」。（圖／翻攝畫面）









所長表示，太多殉職學長，一開始都成為國人口中的英雄，新聞媒體接連報導一個禮拜，然後就被遺忘了，就只剩一輩子要承受傷痛的家屬和同仁。身為警察，如果只能在民眾生命跟自己生命中選一樣，每位警察都會選擇犧牲自己保護大家；員警們都像北車勇敢的余先生一樣奮不顧身去阻止，但很遺憾余先生遭遇不幸。

至於，有民眾質疑為何有警察沒配槍、沒穿防彈背心在頂樓時候更是畏畏縮縮，所長也解答：因為那些同仁其實已經下班了，有些同仁則是因當下擔服的勤務不用配槍，接到通報，第一時間來不及領裝，就到現場，接到通報當下，沒有猶豫直接徒步跑到現場，保護民眾。「事後看，嫌犯跑到頂樓墜樓身亡，當下情形一片混亂，沒人知道在哪裡。那是現在事後大家知道犯嫌墜樓身亡，如果犯嫌是躲在門後伏擊，是不是又有民眾會質疑為何不等支援警力到場？」。





「為何不立刻衝？」酸民緊盯40秒畫面！所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

「為何不立刻衝？」酸民緊盯40秒畫面！所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬。（圖／翻攝畫面）





最後所長提起「鐵路警察李承翰學長嗎？」，他說：「我想每一位警察同仁都跟他一樣，有一樣的勇氣想保護大家，但是不是只有殉職才值得被尊敬，不是警察第一次遇到持刀事件，但每一次都是一樣的勇氣跟信念去處理。所以我懇請各位民眾各位社會大眾，還有新聞媒體朋友，多給我們警方一點鼓勵跟支持，就算只是一句話，對我們都是很大的支持。」。

















《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：「為何不立刻衝？」酸民緊盯40秒畫面！所長哽咽：不是只有殉職才值得被尊敬

更多民視新聞報導

模仿卻刻意修正？高大成點張文與鄭捷「關鍵差異」

張文犯案、父母「賣家產」賠償？律師解答了

鄭捷⮕張文捷運隨機殺人重複上演 專家憂心這件事

