張文「隨機砍人」警竟遭檢討 她力挺曝「1超危情境」！

生活中心／江姿儀報導



19日傍晚台北發生重大暴力案件，凶嫌張文先是在北捷台北車站丟煙霧彈製造混亂，並持刀對不特定民眾發動攻擊，又轉往人潮眾多的中山商圈繼續丟擲煙霧彈，還持長刀衝入人群瘋狂揮刀，最終釀4死11傷的慘劇。這起事件震驚社會，促使大眾重新審視公共安全等議題，不過有輿論質質疑警察「裝備不足」沒有立刻攻堅，而轄區警方昨（21）日出面說明，員警下班後支援，趕抵現場保護民眾。對此，美女律師李怡貞今（22日）發文力挺員警，也呼籲「1事」。





張文「砍人逃樓頂」警衝現場竟遭檢討 律師力挺曝「超危情境」籲1事！

凶嫌張文先是在北捷台北車站犯案，又轉往中山商圈持長刀砍人，逃到百貨樓頂墜樓亡，釀4死多人受傷。（圖／翻攝畫面、民視新聞）

北捷台北車站、中山商圈19日驚傳隨機殺人案，27歲嫌犯張文先是丟煙霧彈製造混亂、再持長刀隨機砍人，最後在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內造成4死悲劇，導致全民恐慌、不安。事發後外界出現質疑聲浪，認為警方前往誠品南西店頂樓執行攻堅時裝備不齊，且未立即進入現場，反而等了約40秒。對此，中山一路派出所長李欣鴻昨（21）日受訪指出，當時有同仁已經下班，接到通報來不及領裝，沒有任何遲疑、猶豫，直接徒步跑到混亂的案發現場保護民眾。

張文「隨機砍人」逃到樓頂，員警衝現場遭酸民檢討，「為何不立刻衝？」。（圖／翻攝畫面）





張文「砍人逃樓頂」警衝現場竟遭檢討 律師力挺曝「超危情境」籲1事！

中山一路派出所長李欣鴻指出，員警已下班來不及領裝，仍第一時間徒步趕赴現場守護民眾。（圖／民視新聞）





律師李怡貞今（22日）稍早在臉書發文，首先表示「警察真的比我們想像中的辛苦」，因為員警執勤時「做什麼都怕被檢討要寫報告」，可危險降臨時卻「義無反顧必須衝第一」。她提到，不少人「喜歡濫用社會資源來各種消耗警力」，而且「公眾人物帶頭示範濫用訴訟資源濫用警力」，還公開指責警方，而真正付出的基層始終不被看見「只會被檢討」。





張文「砍人逃樓頂」警衝現場竟遭檢討 律師力挺曝「超危情境」籲1事！

李怡貞律師發文力挺員警，呼籲大家正面看待。（圖／翻攝自李怡貞臉書）





李怡貞不禁反問，如果犯嫌墜樓前「放了定時炸彈」，而「勇於追捕的警方會承受什麼折損？」。她呼籲大家正面看待整起事件，「請大家不要傳送犯嫌的一切資訊，多些正面思考這次事件」，尤其是「在北車肉身捨義的余家昶義士」，他不顧自身安危挺身而出，阻止災難擴大，「他不是保全，卻在緊急的時候無視利益捨身救大眾」，才更該被社會銘記。她也暖心喊話，雖然這世界並不完美，但「我們一針一線都可以慢慢縫補」。













