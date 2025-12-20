張文「雲端硬碟」遭破解！ 早擬好仿效鄭捷殺人計畫

張文被查出，他早已擬好作案計劃。（翻攝畫面）

台北捷運爆發隨機殺人案，專案小組破解已自盡的兇嫌張文雲端資料庫，發現他早已擬好作案計劃，想模仿當年鄭捷在捷運板南線車廂持刀隨機攻擊乘客的犯案手法。

張文的一部電腦已遭燒毀，檢警目前仍在追查他的作案真實動機，初步認為他是模仿鄭捷引起社會注意和驚恐。

檢方今早也相驗被害人遺體並確認死因，據了解，張文與父母近年來沒有聯繫，張文父母赴殯儀館十分低調，不發一語。

鄭捷在2014年5月21日，持刀在北捷板南線隨機殺人，造成4死24傷，成為台灣首起捷運殺人案，造成全台恐慌，最高法院以殺人罪判其4個死刑，法務部在2016年5月10日將他槍決伏法。

此外，2024年5月21日，男子洪淨在台中捷運水安宮站，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，導致3名被害人送醫救治。

洪淨被乘客合力上前制伏，最後洪淨被判處9年9個月有期徒刑定讞。

