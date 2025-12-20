張文「雲端計畫」曝光 今年一月租屋、購入煙霧彈

即時中心／林韋慈報導

台北市昨（19）日發生重大隨機殺人事件。27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，昨日下午3時40分許，先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分，步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許再轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。今警方也破獲他的「雲端」，曝光他的計畫。

警方徹夜追查犯案動機，發現張文留有「雲端計畫」，內容雖未明顯寫下動機，但留下他事先勘查動線與購買犯罪用品的紀錄，顯示其對犯下此起案件非隨心動念，而是詳細規劃。據了解，張文今年1月起於台北市中正區公園路一帶租屋，活動範圍多在台北車站周邊，本月17日改投宿誠品南西附近旅館，並曾騎車往返勘查中山站及南西誠品一帶地形，顯示行動具有計畫性。

警方查扣其電腦後發現，張文於雲端記載的計畫內容，與昨日實際犯案過程高度吻合，但相關文件僅由其一人編輯，目前未發現共犯跡象。警方指出，張文先於中山區及租屋處縱火，隨後前往北車丟擲煙霧彈與汽油彈，再返回旅館補充物資後，前往中山站犯案。

此外，警方在其投宿旅館及租屋處查獲大量汽油彈與簡易製作工具，經查，張文透過網路購買汽油桶、行李箱及煙霧彈；警方也說明，張文使用的並非軍規煙霧彈，而是市價約800至900元、可於網路購得的商品。

警方表示，詳細犯罪動機仍待釐清，本案報請北檢指揮偵辦，並由罪被害人保護協會依《犯罪被害人權益保障法》，審核提供傷亡被害人新台幣80萬至180萬元的補償金，以及心理醫療與法律協助等相關資源。













