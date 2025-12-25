張文「面相1特徵」易惹怨惹麻煩！江柏樂揭心態籲：多觀察少吃虧

張文的身分、背景，甚至是過去的行為都陸續被挖出。（圖／翻攝臉書）

犯下台北捷運隨機攻擊案4死（含兇嫌）11傷的兇嫌張文，雖然已經身亡，但其生前背景與故事，都陸續被挖了出來，成為各界探討研究的議題，防範類似事件再度發生。對此，命理師江柏樂也點出張文面相特徵，容易招來不必要的麻煩。

江柏樂25日臉書貼出張文的大頭貼照片，發文表示：「從面相學的角度來看，嘴型歪斜的人，說話往往不夠直接，心機也比較複雜，容易口是心非、搬弄是非，相處久了反而容易惹怨、招來不必要的麻煩。」

雖然「嘴型歪斜」四個字像是在批評一個人的長相，引發爭議。但江柏樂善意提醒，「面相不是用來批評人，而是提醒自己，多一分觀察，少一分吃虧。」

最後，他也呼籲大家在聖誕節這天多多注意安全，「今天是聖誕節，外出聚會、人潮眾多，不管是在百貨公司、夜市或活動現場，都要記得保持警覺，留意周圍言行怪異、讓你感覺不舒服的人事物。保護好自己，平安過節，才是真正的好運。老師祝大家聖誕平安」。

