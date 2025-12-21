張文「頻搜尋鄭捷」 密謀2年犯案

捷運北車站、中山站商圈日前發生隨機殺人案，釀成4死11傷。各地維安升級，警方21日持續在誠品南西店前的案發現場路口警戒。（劉宗龍攝）

北市隨機殺人案，不少民眾21日前往北車M7出入口附近的案發現場獻花致哀，小姊弟趴在地上寫卡片。（劉宗龍攝）

在台北市鬧區隨機攻擊，導致自己在內4死11傷的凶手張文，北市警方持續調查他的犯案動機。刑大21日指出，從張的平板電腦查出，他透過網購取得煙霧彈等犯案工具，研判他從去年即預謀犯案。動機雖然仍不明，但他頻繁搜尋民國103年犯下北捷殺人案的「鄭捷」資訊，甚至出現「社會欠鄭捷」字眼，警方懷疑他崇拜而模仿鄭捷犯案。

北市刑大指出，27歲張文19日砍死3人後墜樓，警方從其遺留在旅館的平板發現他長期崇拜鄭捷，並自去年起陸續在網購平台買煙霧彈、防毒面具等工具。不過張殺人用的長刀，並非網購，其來源與購買金流，有無他人資助，是調查重點；此外，警方沒查獲其手機與錢包，他有使用悠遊卡和金融卡，但都沒找到，全案謎團仍一堆。

警方根據張文遺留在犯案前變裝的旅館套房內，發現2台平板電腦。經檢視其中1台的搜尋紀錄，出現「社會欠鄭捷」等字眼，他更頻繁利用Dcard、PTT查詢鄭捷雙親及勸其伏法的牧師等資訊。專案小組懷疑，張文對鄭捷當年犯行抱持高度認同與崇拜，進而產生模仿效應，是典型的模仿犯與學習犯。

刑大根據張文的網購帳號，向「露天」、「蝦皮」2大平台調閱資料，發現他最早於113年4月網購戰術手套、防護盾牌及工業酒精。114年4月更假借生存遊戲名義，向貿易商花4萬8000元買1箱24顆煙霧彈。

直到犯案前的11月，他又以假名購入汽油桶、瓦斯罐及甲醇等易燃物。警方指出，這些危險物品在租屋處存放已久，若全數引爆，後果不堪設想。

雖然網購清單確立，但仍有諸多疑點待釐清。警方查獲13把刀具，其中2把長達30公分及15公分的凶刀來源不明，疑為實體店面購得。此外，張文每季僅靠母親匯入郵局帳戶的3萬元，支付北車附近的套房租金，卻還有錢買煙霧彈等工具。

此外，他住旅館因訂房網刷卡遭拒，改以現金付款，其餘資金來源成謎。警方將於今（22）日向郵局調取資料，以釐清是否有共犯，目前初步排除。

至於張文犯案前蓄意燒毀的租屋處筆電，警方已拆卸硬碟送交刑事局還原。硬碟設有密碼保護，研判內藏關鍵犯罪計畫與動機。檢方也將於明（23）日會同法醫解剖張文遺體，要查明他犯案前有無服藥或飲酒，以及墜樓的細節、死因。