張文「1219無差別攻擊案」今偵結 北檢下午2點公開說明

北捷去年12月19日發生無差別攻擊事件，一共釀成4死11傷的悲劇，如今全案偵結，由於被告張文已經死亡，檢方依法作不起訴處分，北檢將在今（15）天下午14點舉行偵結記者會，對外說明偵辦結果。

回顧整起案件，27歲通緝犯張文上月19日晚間下班時間，先後於捷運台北車站、中山商圈展開多點攻擊，投擲煙霧彈並持刀砍人，期間更多次變裝逃避追捕，不過仍然遭到警方圍捕，最終從中山誠品南西店頂樓墜樓身亡，該起事件累計造成4死11傷。

責任編輯／馮康蕙

