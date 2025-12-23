張文「M7、M8之間晃了半個多小時」議員驚恐揭「捷警數量0」

即時新聞／劉朝陽報導

張文12月19日在北捷台北車站、中山站等地投擲煙霧彈、隨機殺人，再墜樓死亡，一共造成4死11傷，警方調查發現，當天下午張文就開始行動，直到晚上墜樓身亡，總時間約190分鐘，台北市議員游淑慧指出，17點到18點，捷運台北車站運量最高，這段期間居然沒有捷警人員，令人難以置信。





游淑慧在臉書發文指出，雖不忍苛求第一線同仁，但需要改進的諸多問題確實存在，這也突顯北捷每年20次的事故演練，沒有那麼確實和真實。除了檢討許多通報上的落差和失誤，警察的勤務安排「是有瑕疵的」。

目前雙北117個捷運站，由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。這些數據都突顯捷運警察人力不足，「但這次的事件應變中，我發現即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃」

游淑慧表示，在北捷提供的專案報告有清楚的時序：

17:23 嫌犯於M7出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈。

17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊。

17:26 站長和保全人員已抵達現場。

17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站。

17:33 捷警抵達

奇怪之處在於，為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？，游淑慧指出「經一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0」，難以置信！旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？



捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。但張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，都沒有警察、保全出面了解。而且他還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內丟一顆、兩顆、三顆的煙幕彈，也沒人阻止、又從容離開。

這樣的做案過程，細思極恐，游淑慧忍不住要問「市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱？」。

