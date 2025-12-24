張文1刀砍頸奪命騎士！封街3D重建命案商圈 雷射掃描儀報你知

通緝犯張文北捷殺人命案，檢警24日在中山站商圈封街重建現場，且出動雷射掃描儀，這也是該科學儀器首度曝光。廖瑞祥攝



檢警偵辦通緝犯張文北捷隨機殺人案，24日出動雷射掃描儀，在誠品南西店以及封街中山站商圈等地，3D重建兇案現場。這也是雷射掃描儀首度在公開場合曝光。

這部雷射掃描儀建置在台北市警察局刑事鑑識中心。台北市警察局表示，3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

警方說，為完整記錄及保存現場狀況，1219張文北捷殺人案專案小組，運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

廣告 廣告

張文（27歲）在19日涉嫌北捷台北火車、中山站商圈、誠品南西店丟擲煙霧彈、汽油彈，且揮刀殺人，再自己墜樓身亡。遇害的三人為在北車見義勇為阻擋張文的男子余家昶、中山商圈停等紅燈的蕭姓男騎士、誠品南西店四樓逛百貨公司的王姓男子，三人皆是一刀遭奪命。

通緝犯張文北捷殺人命案，檢警24日在中山站商圈封街重建現場，且出動雷射掃描儀，這也是該科學儀器首度曝光。廖瑞祥攝

雷射掃描儀。廖瑞祥攝

雷射掃描儀。廖瑞祥攝

照片是承辦主任檢察官曾揚嶺（西裝外套者）到現場勘驗及指揮調度。廖瑞祥攝

北捷張文殺人命案，檢警24日在中山站商圈封街重建現場，且出動3D雷射掃描儀。廖瑞祥攝

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%