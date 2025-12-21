張文11月曾「戴防毒面具搭捷運」？網友曝：在中山、南港看過

案發當下張文戴防毒面具出現在台北車站M7出口。（圖／東森新聞）





北捷恐攻案震驚社會，嫌犯張文犯案時頭戴防毒面具、身著防護裝備的畫面曝光後，網路上也掀起「是否早有徵兆」的討論。一名網友在Threads發文表示，自己突然想起11月初曾在捷運中山站看過戴著防毒面具的男子搭乘紅線，忍不住質疑，若當時看到的人就是張文，是否可能早已用「相同裝束」出現在捷運系統內，藉此觀察或測試大眾反應。

該貼文曝光後引發大量留言，不少人自稱也曾在不同站點看過相似打扮的人出沒，有網友回應「在中山搭車往民權時也有看過」，也有人說「南港展覽館站看過幾次，一樣全身黑、戴防毒面具」，甚至有人提到「天天在那邊上班什麼怪人都有，但戴防毒面具的就一個，上個月出現過」，讓不少人直呼，「現在想起來很毛」。

部分網友表示，防毒面具在公共場所看似不尋常，但未明顯違規，多數人可能會因為社會包容度提高而選擇不多管，「只要沒有真正妨礙到誰，就會想著算了」。也有人指出，中山站周邊常見角色扮演或特殊穿搭，第一眼可能會誤以為是「Cosplay」或軍事迷裝扮，反而降低警覺。

不過，也有網友指出，這起事件凸顯大眾運輸安全機制與通報意識仍有檢討空間，建議加強相關安檢措施，並呼籲民眾平時多留意周遭環境、提升自我保護警覺。另有網友提醒原PO「可以告訴警方調監視器，幫助案情釐清」。

