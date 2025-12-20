張文1219恐怖攻擊案手法曝光 行徑疑「模仿」2011年挪威爆炸槍擊案多項相似

張文在中山站行兇前，先在北市各處縱火製造騷動，疑似模仿2011的挪威爆炸槍擊案。翻攝畫面

台北市12月19日發生張文連環縱火、投擲煙霧彈與汽油彈的恐怖攻擊事件，警方調查發現，其犯案手法具高度計畫性、路線縝密且刻意製造社會恐慌，專案小組進一步比對國際重大恐攻案例後，發現整體模式與2011年挪威爆炸與大規模槍擊事件出現多項高度相似之處，不排除張文疑似「模仿犯案」。

警方指出，張文在12月19日先於中山區條通一帶連續縱火三處，刻意引誘警消出動，隨後再轉往台北車站、南西商圈等人潮密集區犯案，明顯採取「多點製造混亂、分散救援能量」的手法。這樣的攻擊模式，與2011年挪威兇嫌先在首都奧斯陸引爆炸彈、再轉往青少年營地進行無差別攻擊的作法，在戰術思維上高度雷同。

廣告 廣告

整理比對兩起案件在以下幾個關鍵面向呈現相似性。首先，皆屬「分段式攻擊」。張文先縱火、再於捷運站與商圈投擲煙霧彈與汽油彈；挪威兇嫌則先以爆炸攻擊政府區域，再轉移地點進行槍擊，目的都是拉長犯案時間、放大恐慌效應。

其次，皆刻意鎖定「公共空間與不特定對象」。張文選擇捷運站、百貨商圈等高人流場所，挪威事件則鎖定政府機構周邊與青年營隊，攻擊對象並非特定仇家，而是不分年齡、身分的民眾，符合無差別攻擊特徵。

第三，犯案前皆有長時間準備與規劃。警方從張文旅館內查獲的平板雲端資料發現，其早在數月前便已規劃犯案時間與地點，與實際行動高度吻合；挪威兇嫌當年也被證實事前籌備多年，包含武器、路線與攻擊時序。

第四，皆大量運用「換裝、移動與假象」規避追查。張文在單日內至少換裝5次，機車、YouBike與步行交錯使用，並以火警製造「調虎離山」效果；挪威兇嫌則曾偽裝成官方人員，降低警戒心後發動攻擊。

警方分析，張文行徑已超出單一刑案層次，整體思維更接近國際恐攻案例，不排除其曾研究、甚至模仿過重大國外恐怖攻擊事件。儘管目前尚未找到其明確思想動機或宣言，但其攻擊模式、節奏與目標選擇，已顯示明顯「仿效型恐攻」特徵。

警方強調，張文案與2011年挪威事件雖在規模與手段上有所差異，但在「製造恐慌、分進合擊、無差別傷害」等核心元素上高度相似，已構成對公共安全的重大威脅，後續將持續深入追查其思想背景與資訊接觸來源，以防類似事件再度發生。



回到原文

更多鏡報報導

張文連環縱火、投擲煙霧彈非隨機 旅館平板雲端驚見「恐攻計劃」

房內藏25顆汽油彈！張文冷靜回旅館換裝 「背土製炸彈、長刀上街」畫面曝光

北車、中山恐攻嫌犯張文送醫畫面曝光 畏罪輕生命危搶救不治