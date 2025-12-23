張文13把凶刀全靠網購！冷靜取貨畫面曝光

社會中心／李明融報導

台北捷運及中山商圈上週五（19日）發生震驚社會的隨機殺人案，凶嫌張文在台北車站與中山站無差別砍殺民眾，造成4死11傷慘劇，最終於誠品南西店墜樓身亡。警方持續追查發現，張文的計畫長達一年半，期間共花費新台幣1萬4000元，透過蝦皮、露天等網購平台分批購入13把長短刀具。今（23）日警方也公布張文前往超商與智取店取貨的監視器畫面，其冷靜的神態令人不寒而慄。





張文買「10把蘭博刀、3長刀」全靠網購！超商冷靜取貨畫面曝光

張文犯案用的13把凶刀包括10把短刀與3把長刀，都是靠網購購入。（圖／翻攝畫面）

張文買「10把蘭博刀、3長刀」全靠網購！超商冷靜取貨畫面曝光

張文分別透過露天拍賣購入10把蘭博刀（短刀），並在蝦皮購物買下3把《浴血任務2》復刻長刀（史太龍露營刀）。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，張文犯案用的13把凶刀包括10把短刀與3把長刀。他在2024年至2025年1月間，分別透過露天拍賣購入10把蘭博刀（短刀），並在蝦皮購物買下3把《浴血任務2》復刻長刀（史太龍露營刀）。其中，長度約30公分的復刻長刀正是他在北車及中山站砍殺3名死者的致命凶器。張文善用超商貨到付款及智取店自取，避開他人目光，最後一把長刀於今年1月購入，顯示其行凶預謀已久。

張文買「10把蘭博刀、3長刀」全靠網購！超商冷靜取貨畫面曝光

張文犯案用長度約30公分的復刻長刀正是他在北車及中山站砍殺3名死者的致命凶器。（圖／翻攝畫面）

刑事警察大隊長盧俊宏表示，張文購入的長刀單價約在2300元至2700元不等，而10把蘭博短刀單價約600多元，全數都在2024年4月起分批購入。監視器畫面顯示，今年1月17日，張文戴著黑色鴨舌帽、穿著褐色外套及黑短褲，神態自若地走進網購平台自取店，動作俐落地從取件櫃領取裝有刀具的紙箱；另一段畫面則捕捉到他在12月15日晚間前往忠孝西路超商取貨的身影。警方指出，張文規劃這起攻擊案長達一年半，分不同時間點分批購入刀具，顯見並非臨時起意。目前檢警正持續釐清張文的詳細犯案動機與心理狀態，以完整還原這起連環殺人案的始末。

