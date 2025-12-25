張文2大日常開銷曝光 網購「充氣玩偶」情趣用品掀關注

張嫌在捷運台北車站連通道丟置煙霧彈。（翻攝畫面）

1219隨即攻擊案震驚社會，警方持續釐清27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，而凶嫌成魔走上不歸路，也引發外界關注，如今個性孤僻的張嫌，平時消遣也曝光了。

警方追查張嫌金流紀錄發現，張嫌自2023年8月自保全公司離職後即無固定收入，生活開銷幾乎全仰賴母親支援，犯案前夕的生活極其困頓，但仍將母親先前匯款累計金額約82萬元救濟金，極端存錢，陸續拿去購買犯案工具。

不過據《TVBS新聞網》報導，案件關鍵轉折在12月13日，張文帳戶突然存入一筆來源不明的3,985元現金，這筆錢並非來自長期金援他的張母。目前台北市刑警大隊正全力釐清這筆「神祕進帳」究竟是打零工所得，還是另有他人資助。

張嫌錢花去哪？

警方進一步清查張嫌的金流紀錄發現，張嫌平時最大的開銷除固定支出的1萬7千元房租外，其次是在知名遊戲平台「Steam」上儲值，一次單筆儲值金額就高達1.7萬餘元。除遊戲平台儲值的大筆開銷外，張嫌平時也會瀏覽特定色情網站，並購入充氣玩偶與情趣用品等，2大消遣幾乎成為張嫌的主要大筆支出。

廣告 廣告

由於張嫌朋友交際圈幾乎零，且與父母斷聯後更是幾乎未再與任何人接觸，平時鮮少與人接觸，讓警方數度釐清張嫌動機時困難重重，對此警方也呼籲民眾，若有知悉張文犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線02-23817263或110報案專線。

更多鏡週刊報導

張文金流全曝光！慈母寵兒「3年匯82萬」連停車費都包 家世被起底

超凶在台日本留學生神到了 挺「超大杯牛奶」認證天然的！網暴動驚：不是拍片？

求償1200萬協商破局？粿粿、范姜彥豐現身士林法院 調解室內部情況曝光