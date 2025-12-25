張文2大生活開銷曝！網購情趣用品 線上遊戲儲值「單筆破1.7萬」

【緯來新聞網】27歲男子張文在台北車站和中山商圈犯下隨機殺人案，釀3死11傷慘劇，由於張文墜樓身亡，犯案動機至今成謎。警方追查發現，張文已經失業逾1年，生計仰賴母親資助，除了支付房租和購買凶器外，他最大的2筆開銷竟是線上遊戲儲值及購買情趣用品。

張文犯下隨機殺人案，釀3死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

警方調查，張文自2023年8月從保全公司離職後就處於失業狀態，今年1月起在北市中正區公園路一帶租屋，月租金約1.7萬。進一步追查張文的金流紀錄發現，生活全靠他的母親資助，3年間匯款近82萬，沒想到這些錢被用來當作「犯罪資金」。



警方比對金流紀錄，張文除了支付房租和基本開銷外，主要花費在「線上遊戲」和「成人用品」；他頻繁在知名遊戲平台「Steam」儲值，單筆金額最高曾高達1.7萬，此外還會購買大量情趣用品，剩餘資金則被用來買「凶器」。



目前警方主要透過張文遺留的平板電腦，試圖拼湊他的生活狀態。存有更多個人紀錄的電競筆電，因被焚毀，雖然硬碟尚未損壞，卻啟用BitLocker加密，專案小組打算採「暴力破解」，希望還原更多關鍵資料，早日釐清真相。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

