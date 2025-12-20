張文2波恐攻奪4命！騎士中山站外「頸部中刀」噴血慘死 姊：他殺死我弟

社會中心／綜合報導

因妨害兵役遭通緝的27歲男子張文，昨（19日）在台北捷運行兇，一連串的恐怖攻擊，一共造成4死11傷的悲劇。張文的父母以及受害者的家屬，昨日深夜也前往派出所製作筆錄，張文爸媽離開時面色沉重、不發一語；在誠品前第一個被砍死騎士的姊姊，面對鏡頭怒吼「他殺死了我弟弟！」

張文犯案後從高處墜樓。（圖／翻攝畫面）

19日下午5點半左右，張文在台北捷運M7丟擲煙霧彈後，砍殺57歲的余姓男子，余男搶救傷重不治；張文犯案後返回旅館休息，又拿了裝有煙霧彈的背包和長刀前往中山站犯案，一路殺進誠品大樓，最後從高處墜樓，於晚間7時42分宣告死亡。有民眾目擊張文墜樓後的身影，趴在百貨大樓後方的空地，一動也不動。

台北市刑警大隊也在第一時間，前往張文位在桃園楊梅的老家，帶走了張文的父母並同步搜索張家，帶走了3項證物，被害人的家屬也被通知到派出所製作筆錄。

在中山站外被砍殺的騎士姊姊，對鏡頭怒吼：「他殺死我弟弟」。（圖／翻攝畫面）

昨日傍晚6時38分，張文前往中山站後，在大馬路上發動第二次襲擊，先是在路上丟擲煙霧彈，當街砍人，當時一名在路口停等紅燈的機車騎士，不幸遭張文揮刀砍中脖子，當場倒地、血流不止，經送醫搶救後，仍回天乏術。騎士的姊姊離開派出所時，一時情緒上來，對著鏡頭怒吼：「嫌犯殺死了我弟弟！」隨即上車離去。

中山站外騎士無故遭張文砍殺頸部，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

根據衛福部統計，截至12月20日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

