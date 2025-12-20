張文200分鐘犯罪計畫！ 燒車、燒屋後攻擊「5度變裝」逃

張文疑似早勘查地形，故佈疑陣調虎離山，過程中甚至五度變裝。（圖／東森新聞）





疑似早勘查地形，故佈疑陣調虎離山，甚至5度變裝，200分鐘犯罪計畫曝光張文昨天一整天的犯案路線都故佈疑陣，下午三點在中山區三度燒車，又回到租屋處縱火，接連在北車、中山商圈丟煙霧彈砍人，過程中他5度變裝，而且知道警方都以車追人，因此早就把自己的機車丟棄，騎共享單車或徒步行動。200分鐘犯罪計畫曝光。

12／19傍晚五點，張文到北車犯案前，先穿著雨衣，沒有一絲猶豫，猛倒汽油，燒毀租屋處公共區域的洗衣機，又回到房間內放火，後來也被發現房內有6個裝汽油的容器，其中最大的是20公升的煤油空桶。

張文故佈疑陣，在租屋處縱火完之後，再走到北車丟煙霧彈，接著走地下街從R2出口離開，再一路走到中山的旅館，過程中他5度變裝，躲避警方追緝。

整理張文12／19的犯案路線，從下午15：46開始，他三度在中山區燒毀機車，當時穿著米色外套和黑色短褲，後來騎機車到長安東路一段30巷，跟市民大道口丟車，這時他把外套脫掉，露出裡面的黑色短袖上衣，接下來下午五點，他騎共享單車回到租屋處，穿灰色連身雨衣縱火，17：24走到北車放煙霧彈時，已經把雨衣脫掉，又變回黑衣黑褲，後來17：39，他走到中山的旅館，過程中，又把米色外套穿起來，過了一個小時，18：32走出旅館，多了護膝，七分鐘後，就在南西誠品犯案，而這時，再度把米色外套脫掉，最後在晚上七點墜樓身亡。

北市刑大大隊長盧俊宏：「大量警力來調閱監視器，我們發現嫌犯在3點多，從中山區開始縱火，一直到公園路租屋處，一直到北車這段期間，變裝了三次，在北車攻擊以後，往誠品南西店走的時候，又變裝了兩次，總共變裝5次。」

張文不只5度變裝，他也知道警方都以車追人，科技辦案，因此在最一開始就把自己的機車丟棄，接下來犯案移動的過程中，只騎共享單車，或是徒步，來躲避監視器，讓警方疲於奔命。

