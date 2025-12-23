張文3度縱火轉移注意！凶刀「特殊背景」起底

社會中心／楊佩怡報導

19日於台北車站及捷運中山站一帶發生驚悚的隨機殺人事件。嫌犯張文在人潮密集處拋擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀對無辜路人及機車騎士展開瘋狂刺殺。最終導致包含嫌犯在內共4人喪命、11名民眾受傷。張文在犯行後逃往誠品南西店頂樓後，卸下身上所有裝備，其中就包含犯案的凶刀，長達30公分的利刃，上頭還沾有血跡。刀械專家就指出，該凶刀疑似為電影《浴血任務 2》中主角席維斯史特龍配刀的仿製品，穿刺力非常強，就像是有備而來。

警方在張文住的旅館內發現大量汽油彈、9把刀械，就像是小型軍火庫。（圖／翻攝畫面）

根據《鏡週刊》報導，張文先前就透過訂房網站，想訂誠品南西店附近的一家旅館，但疑似因為信用卡有問題、訂房失敗；因此他便在13日前往旅館付現，預定17日入住、20日退房。警方指出，張17日下午3時便從租屋處推著行李箱去搭捷運前往該旅館。在北捷無差別攻擊慘案發生後，警方火速前往張文的租屋處及旅館搜查，除了在旅館套房內找到張的變裝道具，雨衣、戰術背心、手錶等，還有一個裝有11支汽油彈的行李箱，以及床上用氣泡紙包著的4支汽油彈與9把刀械，宛如小型軍火庫。

旅館內的地上放有裝著11支汽油彈的行李箱（圖／翻攝畫面）

此外，張文在墜樓前，事先將全身裝備卸下，包括眼鏡、黑色鴨舌帽、手套、護具、圍巾、手錶等物，其中他身上穿的戰術背心，右側用繩索綁上了1長2短、共3把刀，左側則綁有2個防風點火器。就有刀械專家分析，犯案凶刀像是電影《浴血任務2》中主角席維斯史特龍的長刀，專家指出該款長刀穿刺力很強，顯示出張文感覺是有備而來。

專家指出該凶刀（上圖）像是《浴血任務2》主角使用的長刀仿製品。（圖／翻攝畫面）

警方後續前往張文住處進行搜索時，在其雲端資料中發現一份內容相當完整的行動規畫文件，不僅清楚列出犯案手法與目標地點，連當天的休息與進食時程都事先安排妥當。警方掌握，張文的籌備期間約半年，生活作息刻意低調，並具備一定程度的反偵察意識，平時幾乎不使用手機，生活比照軍中規律的作息，甚至「照表操課」，嚴格控管吃飯、休息、睡覺的時間，更以Google地圖標記犯案地點，還將路徑、路程算出來，甚至多次前往相關地點探勘。

張文墜樓前，將身上所有裝備包含戰術背心全都卸下。（圖／翻攝畫面）

無論日常消費或犯案期間投宿旅館張文皆以現金支付，帳戶金流僅有來自母親的少額匯款。警方經全面追查張文所使用的平板電腦與相關數位軌跡後，發現他對生存遊戲與軍事戰術裝備涉獵甚深，自2024年4月起，他化名「張峰嚴」頻繁透過蝦皮拍賣購買相關物資，清單中包括戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及可用於製作燃燒彈的工業酒精等物品，顯示其犯意早已逐步形成。

進一步調查指出，張文今年1月又在拍賣平台，花費約4萬8千元向生存遊戲業者購入24顆仿照美軍M18外型的煙霧彈，單顆價格約2千元。鑑識結果確認，該批煙霧彈僅屬生存遊戲用道具，無論煙霧量、施放強度或持續時間皆與軍用品有明顯差距，但其大量囤積行為，仍被警方認為具有刻意製造混亂的意圖。

