張文3詭行曝 警設「孤狼專線」徵線索

北捷隨機殺人案釀成4死11傷，警方持續追查發現，嫌犯張文長期與外界隔絕，社交圈幾近斷裂，呈現高度封閉的「孤狼」狀態。為釐清犯案動機與是否有共犯，警方已設立檢舉專線，呼籲民眾提供線索。

張文社交斷聯 長時間單獨行動

專案小組調查指出，張文的數位足跡極度單薄，臉書帳號沒有朋友、沒有貼文，也未使用IG、Threads等社群平台；LINE聯絡人僅剩房東與房仲兩人，幾乎不與外界互動。警方研判，這樣的社交斷聯狀態，與其長時間獨自行動、規劃犯案的模式高度吻合。

金流方面同樣引發關注。警方調閱郵局帳戶發現，張文近一年半幾乎沒有穩定收入，僅靠母親每3個月匯款3萬元維生。案發前帳戶餘額一路下滑，11月初僅剩5千多元，案發當天甚至只剩39元。不過，他卻能在超商掏出千元鈔票消費，金錢使用方式與帳面數字明顯落差。

幕後金主是張文媽媽

經查，張文2023年曾在台中某社區擔任保全，但僅工作3個月就離職，失去固定收入後，警方初步調查張文的母親會固定「小額匯款」給他。母親曾在2023年3月一口氣匯給他45萬，從2023年底至2025年10月每一季都匯款3-6萬到他的中華郵政帳戶，約兩年左右共計匯入約37萬元。除此之外，母親也在2024年12月30日到今年1月2日，短短4天內匯給張文10萬。從2023年3月至今共2年9個月，總計從母親獲身上得82萬金援，而犯案前夕中華郵政帳戶餘額僅39元。

而張文名下，也僅剩一輛車齡約10年的老機車。警方指出，這輛機車最後一次使用，竟成為「調虎離山」的關鍵工具。張文在北車犯案前，先到林森北路一帶縱火，隨後棄置機車、改以其他交通方式移動，甚至使用悠遊卡租借UBike後未歸還，相關卡片亦不見蹤影，顯示其有意混淆行蹤、切斷追蹤線索。

「孤狼」犯案 LINE僅2聯絡人

而張文的臉書不僅沒有貼文，也沒加任何朋友，更沒有使用時下流行的Threads跟沒IG，他的LINE帳號好友都只有房東跟房仲。紀錄顯示，張文透過LINE傳送一張匯款紀錄單照片，單向告知已繳清每月房租1萬7千元及水電約1000元。除此之外，幾乎沒有其他社交或通話紀錄。

此外，警方也掌握張文疑似花費長達一年半準備犯案，期間陸續購買多項裝備與材料，並在案發後焚燒租屋處與筆電試圖滅證。目前仍有一顆加密硬碟待破解，是否藏有動機或計畫細節，成為偵辦關鍵。

為釐清全案真相，警方宣布設立檢舉專線，呼籲民眾若知悉張文的交往情形、金流來源、行蹤或可疑接觸對象，請撥打「02-23817263」或「110」提供情資。

